За сутки в Украине выявили 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Второй день подряд в Украине регистрируют рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19.
В числе вновь выявленных заболевших 388 детей и 555 медработников.
За указанный период было госпитализировано 1587 человек, умерли 172 человека, выздоровели – 6155.
Было проведено 73 398 тестирований. Из них 46 813 методом полимеразной цепной реакции и 26 585 – методом ИФА.
За все время эпидемии в стране коронавирусом заразились 512 652 украинца, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Ситуация по регионам такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 13 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52,7 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,29 млн, выздоровело 34 млн.