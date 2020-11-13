За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 512 652 человека, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.

В числе вновь выявленных заболевших 388 детей и 555 медработников Фото: ЕРА

За сутки в Украине выявили 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Второй день подряд в Украине регистрируют рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19.

В числе вновь выявленных заболевших 388 детей и 555 медработников.

За указанный период было госпитализировано 1587 человек, умерли 172 человека, выздоровели – 6155.

Было проведено 73 398 тестирований. Из них 46 813 методом полимеразной цепной реакции и 26 585 – методом ИФА.

За все время эпидемии в стране коронавирусом заразились 512 652 украинца, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Ситуация по регионам такая:

Киев – 48 646;

Винницкая область – 13 367;

Волынская область – 18 004;

Днепропетровская область – 19 909;

Донецкая область – 16 025;

Житомирская область – 21 138;

Закарпатская область – 18 832;

Запорожская область – 16 811;

Ивано-Франковская область – 26 824;

Киевская область – 23 103;

Кировоградская область – 3501;

Луганская область – 4940;

Львовская область – 36 000;

Николаевская область – 11 646;

Одесская область – 31 332;

Полтавская область – 14 327;

Ровенская область – 24 045;

Сумская область – 16 781;

Тернопольская область – 23 012;

Харьковская область – 46 137;

Херсонская область – 6485;

Хмельницкая область – 21 954;

Черкасская область – 11 673;

Черновицкая область – 27 140;

Черниговская область – 11 020.