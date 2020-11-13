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Второй день подряд в Украине регистрируют рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19

За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 512 652 человека, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.

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В числе вновь выявленных заболевших 388 детей и 555 медработников
В числе вновь выявленных заболевших 388 детей и 555 медработников
Фото: ЕРА

За сутки в Украине выявили 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Второй день подряд в Украине регистрируют рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19.

В числе вновь выявленных заболевших 388 детей и 555 медработников.

За указанный период было госпитализировано 1587 человек, умерли 172 человека, выздоровели – 6155.

Было проведено 73 398 тестирований. Из них 46 813 методом полимеразной цепной реакции и 26 585 – методом ИФА.

За все время эпидемии в стране коронавирусом заразились 512 652 украинца, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Ситуация по регионам такая: 

  • Киев – 48 646;
  • Винницкая область – 13 367;
  • Волынская область – 18 004;
  • Днепропетровская область – 19 909;
  • Донецкая область – 16 025;
  • Житомирская область – 21 138;
  • Закарпатская область – 18 832;
  • Запорожская область – 16 811;
  • Ивано-Франковская область – 26 824;
  • Киевская область – 23 103;
  • Кировоградская область – 3501;
  • Луганская область – 4940;
  • Львовская область – 36 000;
  • Николаевская область – 11 646;
  • Одесская область – 31 332;
  • Полтавская область – 14 327;
  • Ровенская область – 24 045;
  • Сумская область – 16 781;
  • Тернопольская область – 23 012;
  • Харьковская область – 46 137;
  • Херсонская область – 6485;
  • Хмельницкая область – 21 954;
  • Черкасская область – 11 673;
  • Черновицкая область – 27 140;
  • Черниговская область – 11 020.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 13 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52,7 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,29 млн, выздоровело 34 млн.

Теги: Украина, эпидемия, рекорд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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