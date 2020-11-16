Нацполиция Украины рассказала, сколько закрыла объектов из-за нарушения "карантина выходного дня"

По данным Национальной полиции Украины, больше всего нарушений зафиксировали во Львовской, Днепропетровской, Тернопольской, Черкасской и Одесской областях.

В Украине за нарушение "карантина выходного дня" с 14 по 15 ноября закрыли 2,4 тысячи объектов. Среди них более 1,5 тысячи магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов, рассказали в Национальной полиции Украины в понедельник, 16 ноября.

"Больше всего нарушений было в тех регионах, где местная власть отказалась соблюдать карантин выходного дня – Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области", – рассказал Клименко.

Кроме того, много нарушителей выявили в Киеве и Киевской области. Полицейские составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли 9 уголовных дел.

Полиция оштрафовала за нарушение карантина киевский спортивный клуб "5 элемент", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. О закрытии этого спортклуба полиция не сообщала.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские зафиксировали 999 нарушений карантина за 14 ноября, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях.

Верховная Рада Украины 16 ноября зарегистрировала постановление, рекомендующее Кабмину отменить "карантин выходного дня".