Рада зарегистрировала проект постановления об отмене "карантина выходного дня"

Верховная Рада Украины рекомендует Кабмину пересмотреть и смягчить запреты "карантина выходного дня".

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета Министров Украины о введении "карантина выходного дня". Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп 16 ноября.

"Сегодня было зарегистрировано специальное постановление №4381 о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня", – сказала Кондратюк.

Она отметила, что поддерживает это постановление.

На сайте парламента сказано, что проект постановления №4381 рекомендует правительству после трех календарных дней с момента его принятия пересмотреть и смягчить запреты выходного дня.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что правительству рекомендуется пересмотреть решение, принятое им 11 ноября 2020 года "с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере".

Кроме Кондратюк, авторами проекта постановления стали нардепы Ярослав Железняк ("Голос"), Александр Корниенко ("Слуга народа"), Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") и Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа").