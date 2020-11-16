Рада зарегистрировала проект постановления об отмене "карантина выходного дня"

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета Министров Украины о введении "карантина выходного дня". Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп 16 ноября.
"Сегодня было зарегистрировано специальное постановление №4381 о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня", – сказала Кондратюк.
Она отметила, что поддерживает это постановление.
На сайте парламента сказано, что проект постановления №4381 рекомендует правительству после трех календарных дней с момента его принятия пересмотреть и смягчить запреты выходного дня.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что правительству рекомендуется пересмотреть решение, принятое им 11 ноября 2020 года "с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере".
Кроме Кондратюк, авторами проекта постановления стали нардепы Ярослав Железняк ("Голос"), Александр Корниенко ("Слуга народа"), Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") и Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа").
Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.
"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.
Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.
Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.
Полицейские зафиксировали 999 нарушений карантина за 14 ноября, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях.