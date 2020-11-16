"Карантин выходного дня" окончательно добьет бизнес, который еще трепыхается после весенних ограничений

"Карантин выходного дня".

Все, кто меня знают, видят, насколько я тщательно отношусь к карантинным мероприятиям – хожу только в маске, опшикивая антисептиками не только себя, но и всех окружающих, при этом, несмотря на очень контактную профессию, максимально сократила количество любых офлайн-встреч. Более того, о том, насколько сегодня важно придерживаться мер предосторожности, я говорю во время всех своих публичных появлений.

Но в связи с вводом в Украине неведомого миру "карантина выходного дня" я хочу рассказать вам пару ярких историй.

История номер один. Недавно была в Вене, бывший украинец, который работал в Uber, вспоминал, как он принес в местный муниципалитет концепцию своего бизнеса – небольшой фирмы такси, в которой он бы создал пять новых рабочих мест. Он просил на это деньги. Принес и забыл. Вызывают его через несколько месяцев в мэрию и говорят: "Вот вам €100 тыс. Беспроцентный кредит на 15 лет". Он, конечно, офигел абсолютно, поверить в то, что вот так просто, без связей и взяток можно провернуть такое мероприятие, наш соотечественник не мог. Создал фирму, начал работать.

И тут грянул весенний COVID-локдаун. Вызывают его опять в мэрию, он идет туда с нехорошим предчувствием – ну, сейчас скажут, как тяжело Австрии, теряют все, отдавайте кредит досрочно. Заходит в кабинет, а ему говорят – власть понимает, насколько вам непросто, государство заботится о малом бизнесе, вы же создаете рабочие места, мы прощаем вам 30% вашего кредита, можете не выплачивать…

История номер два. Сын друзей-американцев после университета не смог найти работу (да и не очень хотел, если честно), поэтому государство Америка с весны и до сегодняшнего дня ежемесячно выплачивает ему больше $3 тыс. плюс талоны на еду. Не бросать же своих граждан на произвол судьбы в лапы корона-кризиса, сами понимаете…

После весеннего локдауна огромное количество людей в Украине стали банкротами и не оправились от него до сих пор, куча бизнесов закрылись, а те, у кого под подушкой были какие-то накопления, сожгли их тогда. Подавляющее большинство докторов, с которыми я обсуждала это украинское ноу-хау в виде "карантина выходного дня", недоумевают – а как это поможет остановить пандемию? Ведь для разрыва цепочки заражений нужно хотя бы три недели. Это как, жалея собаку, рубить ей хвост по кусочкам?

Зато все прекрасно понимают, что тех, кто еще трепыхается после весенних ограничений, эта мера добьет окончательно. Малый и средний бизнес и их работники не выживут, потому что 60% их дохода – это выходные. Я честно не понимаю, чем руководствовалась власть, вводя этот гибридный карантин. Посмотрите статистику заражений – рестораны, супермаркеты или салоны красоты – это самые относительно безопасные места. Оставлять работать школы, садики, церкви и общественный транспорт, но убивать малый и средний бизнес на выходные, чтобы что? Я даже не хочу сейчас говорить о том, куда и как потрачены деньги из "ковидного" фонда и что сделано государством за эти семь месяцев для того, чтобы подготовиться к этому инфекционному кошмару.

И я понимаю, почему некоторые мэры городов пошли на такие демарши при том, что с точки зрения авторитета и силы нашего государства – это очень и очень нехорошие процессы.

И я даже не хочу сейчас думать о том, что через какое-то время власть скажет, что в Украине таки нужно вводить полный локдаун. Я просто боюсь об этом думать. Не представляю, как это будет воспринято украинцами, которые оказались один на один с беспрецедентным кризисом, и родное государство никак не может им помочь не утонуть.

Опять вспомню Австрию. Заходя в любой ресторан или кафешку, официант тут же просит заполнить тебя анкету: ФИО, телефон и контактные данные. Я удивилась; "Зачем вам это?" Оказалось, если кто-то из клиентов или работников заведения заболевает коронавирусом, они сразу обзванивают всех остальных посетителей, чтобы те пошли на самоизоляцию. Простое, эффективное и главное бесплатное решение. Одно из многих. Но даже это у нас не делается.

Источник: Алеся Бацман / Facebook