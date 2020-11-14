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"Эпицентр" в Киеве закрылся на "карантин выходного дня"

Торговый центр "Эпицентр" в Киеве по адресу Братиславская, 11 продлил режим работы в будние дни до 24.00.

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Ранее "Эпицентр" заявлял, что будет работать в выходные
Ранее "Эпицентр" заявлял, что будет работать в выходные
Фото: rbc.ua

Сеть торговых центров "Эпицентр" в Киеве закрылась на "карантин выходного дня". Магазин по адресу Братиславская, 11 работает только для выдачи интернет-заказов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно сообщению на входе, торговый центр продлил режим работы в будние дни до 24.00.

После объявления "карантина выходного дня" 11 ноября торговая сеть "Эпицентр" выставила пост в Facebook о том, что она объявляет 72-часовую пятницу. 12 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутила эта публикация.

Позже сеть заявила, что будет работать в выходные, но намерена продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены, однако в тот же день изменила свое решение, сообщив, что в выходные будет работать только с интернет-заказами.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция будет следить за соблюдением правил "карантина выходного дня" в "Эпицентре".

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Теги: Киев, Украина, карантин, Эпицентр
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