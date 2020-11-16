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Шмыгаль собрал на онлайн-встречу мэров городов, чтобы обсудить "карантин выходного дня" – СМИ

На встречу главы правительства Украины Дениса Шмыгаля с мэрами городов пригласили руководство Министерства здравоохранения Украины и эпидемиологов, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники в Кабмине.

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Шмыгаль собирает мэров на встречу из-за протестов после введения "карантина выходного дня"
Шмыгаль собирает мэров на встречу из-за протестов после введения "карантина выходного дня"
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал мэров украинских городов на онлайн-встречу, чтобы обсудить "карантин выходного дня", который начал действовать в субботу, 14 ноября. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" 16 ноября со ссылкой на источники в Кабинете Министров Украины.

На встречу пригласили руководство Министерства здравоохранения Украины и эпидемиологов.

Агентство "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Ольгу Курышко пишет, что Шмыгаль собирает мэров крупных городов из-за протестов после введения "карантина выходного дня".

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры  неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове. 

Полицейские зафиксировали 999 нарушений карантина за 14 ноября, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях.

Теги: Кабинет Министров, эпидемия, карантин, Минздрав, работа, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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