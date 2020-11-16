Шмыгаль собрал на онлайн-встречу мэров городов, чтобы обсудить "карантин выходного дня" – СМИ

На встречу главы правительства Украины Дениса Шмыгаля с мэрами городов пригласили руководство Министерства здравоохранения Украины и эпидемиологов, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники в Кабмине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал мэров украинских городов на онлайн-встречу, чтобы обсудить "карантин выходного дня", который начал действовать в субботу, 14 ноября. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" 16 ноября со ссылкой на источники в Кабинете Министров Украины.

На встречу пригласили руководство Министерства здравоохранения Украины и эпидемиологов.

Агентство "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Ольгу Курышко пишет, что Шмыгаль собирает мэров крупных городов из-за протестов после введения "карантина выходного дня".

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.