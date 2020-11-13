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"Просто комиссия заболела. Устала". Филатов заявил, что в Днепре не будут вводить "карантин выходного дня"

Городской голова Днепра Борис Филатов назвал "несусветной глупостью" решение Кабинета Министров Украины ввести так называемый карантин выходного дня.

Филатов о "карантине выходного дня": Эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира
Филатов о "карантине выходного дня": Эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира
Фото: Дніпровська міська рада / Facebook

В Днепре не будут вводить так называемый карантин выходного дня. Об этом в Facebook мэр города Борис Филатов написал в Facebook. 

"Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр [Денис Шмыгаль]: "Мэры не могут отменять то, что они не вводили". А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать. Ишачить, как Папа Карло, как и все предыдущие пять лет. Тем более эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира. Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", – написал он.

Филатов призвал предпринимателей соблюдать масочный режим и карантинные ограничения.

"А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе", – добавил он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3488606517887887&id=100002157183088

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057.  В Днепропетровской области, согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, с начала пандемии подтвердили 19 909 случаев COVID-19 (за последние сутки +704). В Днепре, по данным горсовета на утро 13 ноября, подтвердили 12 822 случая, 8 747 человек выздоровели, 3481 лечится амбулаторно, 594 – в стационарах города. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в ОдессеЧеркассахНиколаевеРовноЛуцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина.

Теги: Борис Филатов, Днепр, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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