"Просто комиссия заболела. Устала". Филатов заявил, что в Днепре не будут вводить "карантин выходного дня"

Городской голова Днепра Борис Филатов назвал "несусветной глупостью" решение Кабинета Министров Украины ввести так называемый карантин выходного дня.

Филатов о "карантине выходного дня": Эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира Фото: Дніпровська міська рада / Facebook

В Днепре не будут вводить так называемый карантин выходного дня. Об этом в Facebook мэр города Борис Филатов написал в Facebook.

"Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр [Денис Шмыгаль]: "Мэры не могут отменять то, что они не вводили". А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать. Ишачить, как Папа Карло, как и все предыдущие пять лет. Тем более эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира. Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", – написал он.

Филатов призвал предпринимателей соблюдать масочный режим и карантинные ограничения.

"А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе", – добавил он.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057. В Днепропетровской области, согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, с начала пандемии подтвердили 19 909 случаев COVID-19 (за последние сутки +704). В Днепре, по данным горсовета на утро 13 ноября, подтвердили 12 822 случая, 8 747 человек выздоровели, 3481 лечится амбулаторно, 594 – в стационарах города.