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Видео: Shuster online / YouTube

"Карантин выходного дня" и битва за вакцину от COVID-19. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире канала "Украина" и на YouTube-канале @shusteronline в 21.00 началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В сегодняшнем эфире обсудят, как повлияет на бизнес "карантин выходного дня", стоит ли Украине в ближайшее время рассчитывать на вакцину от коронавируса и возможно ли применение азербайджанского сценария в Нагорном Карабахе для урегулирования ситуации на Донбассе. На программу приглашены министр здравоохранения Максим Степанов, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, мэр Львова Андрей Садовый, народный артист Украины Остап Ступка, старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Савик Шустер, Михаил Саакашвили, Андерс Аслунд, Андрей Садовый, карантин, Остап Ступка, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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