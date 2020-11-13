"Карантин выходного дня" и битва за вакцину от COVID-19. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
В эфире канала "Украина" и на YouTube-канале @shusteronline в 21.00 началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В сегодняшнем эфире обсудят, как повлияет на бизнес "карантин выходного дня", стоит ли Украине в ближайшее время рассчитывать на вакцину от коронавируса и возможно ли применение азербайджанского сценария в Нагорном Карабахе для урегулирования ситуации на Донбассе. На программу приглашены министр здравоохранения Максим Степанов, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, мэр Львова Андрей Садовый, народный артист Украины Остап Ступка, старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд и другие.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.