"Карантин выходного дня" и битва за вакцину от COVID-19. 13 ноября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая выйдет в эфир в 21.00, обсудят, как повлияет на бизнес "карантин выходного дня".

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 13 ноября обсудят, как повлияет на бизнес "карантин выходного дня", стоит ли Украине в ближайшее время рассчитывать на вакцину от коронавируса и возможно ли применение азербайджанского сценария в Нагорном Карабахе для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщается на странице "Шустер Online" в Facebook.

На сегодняшний эфир приглашены:

министр здравоохранения Максим Степанов;

нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;

глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;

врач-инфекционист Ольга Голубовская;

нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк;

нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;

мэр Львова Андрей Садовый;

народный артист Украины Остап Ступка;

ресторатор Сергей Сытников;

ресторатор Дмитрий Федотенков;

гендиректор сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук;

старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;

управляющий партнер юридической компании Eucon Ярослав Романчук.

Программа начнется в 21.00. Она также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.