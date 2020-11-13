"Карантин выходного дня" и битва за вакцину от COVID-19. 13 ноября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 13 ноября обсудят, как повлияет на бизнес "карантин выходного дня", стоит ли Украине в ближайшее время рассчитывать на вакцину от коронавируса и возможно ли применение азербайджанского сценария в Нагорном Карабахе для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщается на странице "Шустер Online" в Facebook.
На сегодняшний эфир приглашены:
- министр здравоохранения Максим Степанов;
- нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
- врач-инфекционист Ольга Голубовская;
- нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк;
- нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
- нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
- лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
- мэр Львова Андрей Садовый;
- народный артист Украины Остап Ступка;
- ресторатор Сергей Сытников;
- ресторатор Дмитрий Федотенков;
- гендиректор сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук;
- старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;
- управляющий партнер юридической компании Eucon Ярослав Романчук.
Программа начнется в 21.00. Она также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.