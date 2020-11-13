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"Карантин выходного дня" и битва за вакцину от COVID-19. 13 ноября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая выйдет в эфир в 21.00, обсудят, как повлияет на бизнес "карантин выходного дня".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир с сентября
"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир с сентября
Скриншот: Shuster online / YouTube

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 13 ноября обсудят, как повлияет на бизнес "карантин выходного дня", стоит ли Украине в ближайшее время рассчитывать на вакцину от коронавируса и возможно ли применение азербайджанского сценария в Нагорном Карабахе для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщается на странице "Шустер Online" в Facebook.

На сегодняшний эфир приглашены:

  • министр здравоохранения Максим Степанов;
  • нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
  • врач-инфекционист Ольга Голубовская;
  • нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк;
  • нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
  • нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
  • мэр Львова Андрей Садовый;
  • народный артист Украины Остап Ступка;
  • ресторатор Сергей Сытников;
  • ресторатор Дмитрий Федотенков;
  • гендиректор сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук;
  • старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;
  • управляющий партнер юридической компании Eucon Ярослав Романчук.

Программа начнется в 21.00. Она также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Савик Шустер, Нестор Шуфрич, Михаил Саакашвили, Андерс Аслунд, Алексей Гончаренко, Андрей Билецкий, Остап Ступка, Михаил Радуцкий, Максим Степанов, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, Ярослав Железняк
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