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Рахманин, который был наблюдателем от ОБСЕ на выборах в США, заявил, что массовых нарушений там быть не могло

В США вряд ли возможны серьезные нарушения во время голосования на выборах президента, заявил народный депутат Украины от партии "Голос" Сергей Рахманин.

Рахманин был наблюдателем на американских выборах от ОБСЕ
Рахманин был наблюдателем на американских выборах от ОБСЕ
Фото: goloszmin.org

Глава парламентской фракции "Голос", народный депутат Украины Сергей Рахманин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" высказал мнение, что на выборах президента США вряд ли имели место массовые нарушения.

Рахманин был наблюдателем на американских выборах от ОБСЕ.

По словам украинского парламентария, в США серьезные нарушения во время голосования вряд ли возможны по трем причинам: к выборам приковано большое внимание обеих партий; в стране высокая политическая культура, кроме того, офицеры избирательных участков серьезно относятся к своей работе.

По словам Рахманина, есть нюансы в голосовании по почте, однако и в этом случае массовых нарушений быть не могло.

Нардеп добавил, что голосование по почте было очень распространено на этих выборах из-за эпидемии коронавируса и серьезного отношения американцев к собственному участию в политической жизни страны.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Разрыв между кандидатами в президенты небольшой, сейчас подсчет ведется в нескольких ключевых штатах, в большинстве из них с минимальным отрывом лидирует Байден. Трамп объясняет эту ситуацию массовыми нарушениями, в первую очередь, якобы связанными с голосованием по почте.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News и Bloomberg приводят другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа.

Теги: Сергей Рахманин, выборы в США, голосование, Свобода слова Савика Шустера
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