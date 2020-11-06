Выборы по-американски. Локдаун по-украински. 6 ноября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят, как повлияют на Украину выборы в Соединенных штатах.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года Фото: Шустер online / Facebook

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о том, как проходят президентские выборы в США, как повлияет их результат на Украину, настало ли в Украине время объявлять локдаун, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;

военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив;

министр здравоохранения Украины Максим Степанов;

бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк;

глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия;

лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко;

пятый президент Украины Петр Порошенко;

глава фракции партии "Голос" Сергей Рахманин;

сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий ;

; экс-посол США в Украине Уильям Тейлор;

президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;

соавтор документального фильма "Между двух огней" Ольга Токарюк.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.