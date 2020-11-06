Выборы по-американски. Локдаун по-украински. 6 ноября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о том, как проходят президентские выборы в США, как повлияет их результат на Украину, настало ли в Украине время объявлять локдаун, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:
- министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;
- военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив;
- министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
- бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
- глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия;
- лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко;
- пятый президент Украины Петр Порошенко;
- глава фракции партии "Голос" Сергей Рахманин;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий;
- экс-посол США в Украине Уильям Тейлор;
- президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;
- соавтор документального фильма "Между двух огней" Ольга Токарюк.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕО
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.
Видео: Shuster online / YouTube