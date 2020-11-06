ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Если бы появилась фигура типа Пиночета, Украина могла бы за него проголосовать

Украинское общество поддержало бы на выборах политика наподобие чилийского диктатора Аугусто Пиночета, потому что "тяготеет к сильной руке". Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Россия пошла по пути авторитаризма. Украина немножко другая
Шустер: Россия пошла по пути авторитаризма. Украина немножко другая
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Если бы в Украине появилась фигура наподобие чилийского диктатора Аугусто Пиночета, украинское общество могло бы за него проголосовать на выборах. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

"Россия пошла по пути авторитаризма, потому что там все же есть тяготение к такому глобальному хозяину. Ведь не случайно в Кремле называют же "хозяин"? Это же не президент – это хозяин. Если в Соединенных Штатах Америки есть аббревиатура, которая вообще не имеет никакого отношения к хозяину, то там хозяин... Украина немножко другая. Я думаю, что если бы в Украине появилась такая фигура типа Пиночета, несмотря на то, что он расстрелял я не знаю, сколько людей на стадионе, Украина могла бы за него спокойно проголосовать. Потому что Украина уже тяготеет к сильной руке", – считает Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

На последних выборах президента Украины, которые прошли в 2019 году, победил актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Во втором туре выборов за него проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Савик Шустер, выборы, Аугусто Пиночет, Владимир Зеленский, диктатор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер актер сераила "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сераила "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS