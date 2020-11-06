Шустер: Если бы появилась фигура типа Пиночета, Украина могла бы за него проголосовать

Если бы в Украине появилась фигура наподобие чилийского диктатора Аугусто Пиночета, украинское общество могло бы за него проголосовать на выборах. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

"Россия пошла по пути авторитаризма, потому что там все же есть тяготение к такому глобальному хозяину. Ведь не случайно в Кремле называют же "хозяин"? Это же не президент – это хозяин. Если в Соединенных Штатах Америки есть аббревиатура, которая вообще не имеет никакого отношения к хозяину, то там хозяин... Украина немножко другая. Я думаю, что если бы в Украине появилась такая фигура типа Пиночета, несмотря на то, что он расстрелял я не знаю, сколько людей на стадионе, Украина могла бы за него спокойно проголосовать. Потому что Украина уже тяготеет к сильной руке", – считает Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

На последних выборах президента Украины, которые прошли в 2019 году, победил актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Во втором туре выборов за него проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

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