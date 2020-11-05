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Шустер: Может ли Зеленский быть избранным на второй срок? Зависит от оппонента

Президент Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов главы государства победит любого политика, который был во власти до его президентства. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

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Шустер: А если появится какой-то неожиданный кандидат, который будет предлагать стране вообще другие вещи?
Шустер: А если появится какой-то неожиданный кандидат, который будет предлагать стране вообще другие вещи?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сможет ли президент Украины Владимир Зеленский переизбраться на второй срок – зависит от того, кто будет его оппонентом на выборах. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

"Это всегда зависит от оппонента. Если у него будет [пятый президент Украины Петр] Порошенко во втором туре, он выиграет опять. Я к примеру говорю. Я в этом не сомневаюсь. Ну, к примеру, мы же говорим… Ну, хорошо, [лидер "Батьківщини"] Юлия Владимировна Тимошенко. Он выиграет у Юлии Владимировны Тимошенко. Да? А если появится какой-то немножко неожиданный кандидат, который будет говорить по-серьезному другие вещи и предлагать стране вообще другие вещи?" – отметил Шустер.

Он считает, что политики, которые "руководили страной 29 лет", не смогут победить Зеленского на президентских выборах.

"Я думаю, старое поколение – вот это мое ощущение, это абсолютная интуиция, это ни о чем не говорит – я считаю, что люди, которые руководили страной 29 лет и пойдут против Зеленского, если он пойдет на второй срок и будет второй тур, из тех людей, которые были – никто у него не выиграет", – резюмировал Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованным 21 сентября 2020 года, на президентских выборах за Зеленского готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Савик Шустер, выборы, Владимир Зеленский, президент
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