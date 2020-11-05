Зеленский подписал указ о решении СНБО рекомендовать выделить в госбюджете-2021 5,93% от ВВП на оборону

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5,93% от валового внутреннего продукта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

На потребности сектора безопасности и обороны Украины в 2021 году могут выделить более 267 млрд грн Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины рекомендовать выделить на оборону и национальную безопасность страны не менне 5,93% госбюджета 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Решение СНБО вступило в силу сегодня. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметили в Офисе президента Украины.

В решении СНБО Кабинету Министров Украины рекомендовали предусмотреть во время доработки законопроекта о госбюджете на 2021 год обеспечение нацбезопасности и обороны Украины в объеме не менее 5,93% от валового внутреннего продукта.

"При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 267 млрд 250 млн 900 тыс. грн. в том числе не менее 233 млрд 111 млн 200 тыс. грн – из общего фонда государственного бюджета, 14 млрд 139 млн 700 тыс. грн – из специального фонда госбюджета", – сказано в решении СНБО.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

В сентябре спикер ВР Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.

Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.