Верховная Рада со второй попытки приняла изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины 5 ноября в первом чтении одобрила законопроект №4100-д "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Соответствующий проект поддержало 253 нардепа при 226 минимально необходимых. Против проголосовало 17 нардепов, 62 – воздержались.
Парламентарии приняли законопроект в ходе повторного первого чтения на внеочередном заседании Рады. Закон был единственным в повестке дня этого заседания, его приняли без обсуждения.
Депутаты приняли доработанную версию проекта, на данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.
Депутаты Рады на заседании 5 ноября не смогли одобрить изменения в Бюджетный кодекс – законопроект №4100 за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых. Из-за этого законопроект направили в комитет парламента по вопросам бюджета на доработку.
Законопроектом №4100 предусматривались изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.