Верховная Рада со второй попытки приняла изменения в Бюджетный кодекс

На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы в первом чтении приняли доработанный законопроект изменений в Бюджетный кодекс. Решение поддержало 253 депутата.

Законопроект голосовали повторно, так как голосование за первую версию документа Рада провалила Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины 5 ноября в первом чтении одобрила законопроект №4100-д "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий проект поддержало 253 нардепа при 226 минимально необходимых. Против проголосовало 17 нардепов, 62 – воздержались.

Парламентарии приняли законопроект в ходе повторного первого чтения на внеочередном заседании Рады. Закон был единственным в повестке дня этого заседания, его приняли без обсуждения.

Депутаты приняли доработанную версию проекта, на данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.

Депутаты Рады на заседании 5 ноября не смогли одобрить изменения в Бюджетный кодекс – законопроект №4100 за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых. Из-за этого законопроект направили в комитет парламента по вопросам бюджета на доработку.