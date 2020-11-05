"Не успели, бл...дь? На работу надо ходить". Арахамия бурно отреагировал на провал голосования по Бюджетному кодексу

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что двое нардепов не успели проголосовать за законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс. Глава фракции Давид Арахамия в ответ сказал, что "на работу надо ходить".

Законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс отправили на доработку в комитет Фото: rada.gov.ua

Во время заседания 5 ноября Верховная Рада не смогла набрать нужное количество голосов для принятия изменений в Бюджетный кодекс. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия бурно и в нецензурных выражениях отреагировал на это, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

После провального голосования глава ВР Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп. Во время обсуждения к трибуне парламента подошел нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и сказал, что два человека не успели проголосовать за законопроект.

"Не успели, бл...дь, на работу надо ходить, Коля. Где ты ходишь?" – ответил ему Арахамия.

Законопроект №4100 поставили на голосование без обсуждения. После него планировалось приступить к рассмотрению бюджета-2021 в первом чтении, однако его поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых. Нардепы приняли решение отправить его на доработку в комитет по вопросам бюджета.

Этим законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.