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Рада не смогла одобрить изменения в Бюджетный кодекс

За изменения в Бюджетный кодекс проголосовало только 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс отправили на доработку в комитет
Законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс отправили на доработку в комитет
Фото: rada.gov.ua

Верховная рада Украины не поддержала законопроект №4100, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержало лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

После провального голосования глава ВР Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп. После обсуждения было принято решение отправить законопроект на повторное первое чтение. Спикер поручил комитету Верховной Рады по вопросам бюджета собраться сегодня и доработать законопроект.

"Они его сейчас доработают, в 12.00 мы проведем внеочередное заседание Верховной Рады, где рассмотрим законопроект №4100 и возвратимся к рассмотрению бюджета", – отметил Разумков.

Этот проект закона поставили на голосование без обсуждения. После него планировалось приступить к рассмотрению бюджета-2021 в первом чтении.

Законопроектом №4100 предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.

Теги: Верховная Рада, Украина, Бюджетный Кодекс, Дмитрий Разумков
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