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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский подписал указ о назначении стипендий детям погибших в АТО журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии детям двух журналистов, погибших на Донбассе во время исполнения профессиональных обязанностей.

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Зеленский подпискал указ о назначении стипендий дочерям погибших в АТО журналистов Черникова и Гурняка
Зеленский подпискал указ о назначении стипендий дочерям погибших в АТО журналистов Черникова и Гурняка
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября подписал указ о назначении стипендий детям журналистов, погибших в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Стипендии получили дочь Виктора Гурняка Устина Гурняк 2012 года рождения и дочь Александра Черникова Елена Черникова 2014 года рождения.

Сумма стипендий на сайте не уточняется.

Внештатный фотокорреспондент Insider Виктор Гурняк погиб в зоне проведения антитеррористической операции в октябре 2014 года. Гурняк сотрудничал с Insider с декабря 2013 года. Позже он как волонтер занимался обеспечением батальона "Айдар". Летом 2014 года официально ушел служить добровольцем в "Айдар".

Днепропетровский журналист Александр Черников погиб в боях за донецкий аэропорт в январе 2015 года. Черников работал в днепропетровских изданиях и писал для киевского The Kyiv Times. Журналисту было 30 лет. На момент гибели Черникова его дочери было два месяца.

Теги: Украина, аэропорт, донецкий аэропорт, стипендии, дети, указ, Владимир Зеленский, журналисты, война в Украине
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