Зеленский уволил глав трех облгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил глав ОГА Одесской области – Максима Куцего, Ивано-Франковской – Виталия Федорива, Сумской – Романа Грищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных госадминистраций. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Указом №489/2020 Зеленский уволил председателя Одесской ОГА Максима Куцего, указом №488/2020 – председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, указом №490/2020 – председателя Сумской ОГА Романа Грищенко.

В указах сообщается, что всех чиновников уволили "согласно поданным ими заявлениям".

Куцый возглавлял Одесскую ОГА с октября 2019 года, Федорив занимал свою должность с апреля текущего года, а Грищенко стал главой ОГА в марте 2020-го.

Накануне Кабинет Министров Украины на заседании согласовал увольнение глав облгосадминистраций в трех областях страны – Куцего, Федорива и Грищенко.

29 октября народный депутат от партии "Слуга народа", глава политической силы Александр Корниенко заявлял, что по итогам состоявшихся 25 октября местных выборов не исключены увольнения в Офисе президента, областных и районных государственных администрациях.