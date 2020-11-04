Кабмин Украины согласовал увольнение глав ОГА в трех областях

Правительство согласилось на отстранение от занимаемых должностей глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций.

Кабинет Министров Украины на заседании 4 ноября согласовал увольнение глав облгосадминистраций в трех областях страны, передает корреспондент "ГОРДОН".

Правительство согласилось на отстранение от занимаемых должностей главы Одесской ОГА Максима Куцого, председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива и главы Сумской ОГА Романа Грищенко.

Куций возглавлял Одесскую ОГА с октября 2019 года, Федорив занимал свою должность с апреля текущего года, а Грищенко стал главой ОГА в марте 2020-го.

"Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что у нас нет касты неприкасаемых, и если чиновник демонстрирует некачественную неэффективную работу или где-то недотягивает, то будут кадровые изменения", – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

29 октября народный депутат от партии "Слуга народа", глава политической силы Александр Корниенко заявлял, что по итогам состоявшихся 25 октября местных выборов не исключены увольнения в Офисе президента, областных и районных государственных администрациях.