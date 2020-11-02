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Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19, он лечится дома

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заразился коронавирусом. Его самочувствие удовлетворительное, он лечится дома под контролем семейного врача.

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Федорив получил положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию
Федорив получил положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию
Фото: Віталій Федорів / Facebook

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив сообщил в Facebook 2 ноября, что заболел COVID-19.

"Дошла очередь и до меня – получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы!" – написал он.

https://www.facebook.com/FedorivVitalii/posts/153749436443502

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6754 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболело 402 194 человека. Умерли от COVID-19 7375 человек, а выздоровели 163 768 пациентов.

По данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, в Ивано-Франковской области COVID-19 диагностировали всего у 21 169 человек. Выздоровели от болезни 10 202 пациента, а умерли 442.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин.

Теги: Ивано-Франковск, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Виталий Федорив
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