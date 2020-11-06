"Украина не больная, она была слишком скромной". Зеленский назвал национальный аудит "точным диагнозом" страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно четко понимать, куда будет двигаться украинская экономика.

Зеленский сказал, что национальный аудит – это не просто цифры, слайды и видеоролики Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на презентации экономического аудита и векторов развития страны до 2030 года рассказал о проведении комплексного анализа национальной экономики для понимания допущенных ошибок за все годы независимости. Трансляцию его выступления вел Офис президента Украины в Facebook.

"Сегодня мы представим результаты большой и кропотливой работы. Это национальный экономический аудит государства. Без лишней скромности это исторический момент для каждого украинца", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что в следующем году Украине исполняется 30 лет (с момента обретения независимости).

"Возраст, когда принято подводить итоги, делать важные выводы, взрослеть. Без иллюзий и розовых очков честно ответить самим себе, где мы сейчас, куда хотим дойти… Аудит государства – это путь к правильным ответам на все эти вопросы", – пояснил он.

Президент Украины заявил, что результаты этого аудита – "не просто цифры, слайды и видеоролики".

"Ошибочно говорить, что аудит – точный диагноз для лечения страны. Украина не больная, все это время она была слишком скромной. Стеснялась мечтать, мечтать смело, амбициозно. Была нерешительной, чтобы кроме наибольшей страны Европы стать еще и самой успешной", – сказал Зеленский.

По его словам, аудит даст понимание движения украинской экономики.

"Не догонять, а быть на несколько шагов впереди", – подчеркнул украинский лидер.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль 4 ноября сообщал, что правительство начало реализацию курса восстановления страны и использования всех возможностей для развития государства. Одним из шагов он назвал принятие "бюджета возможностей" на 2021 год.

"Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться", – говорил премьер-министр.