ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Украина не больная, она была слишком скромной". Зеленский назвал национальный аудит "точным диагнозом" страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно четко понимать, куда будет двигаться украинская экономика.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский сказал, что национальный аудит это не просто цифры, слайды и видеоролики
Зеленский сказал, что национальный аудит – это не просто цифры, слайды и видеоролики
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на презентации экономического аудита и векторов развития страны до 2030 года рассказал о проведении комплексного анализа национальной экономики для понимания допущенных ошибок за все годы независимости. Трансляцию его выступления вел Офис президента Украины в Facebook.

"Сегодня мы представим результаты большой и кропотливой работы. Это национальный экономический аудит государства. Без лишней скромности это исторический момент для каждого украинца", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что в следующем году Украине исполняется 30 лет (с момента обретения независимости).

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2836449929946923/

"Возраст, когда принято подводить итоги, делать важные выводы, взрослеть. Без иллюзий и розовых очков честно ответить самим себе, где мы сейчас, куда хотим дойти… Аудит государства – это путь к правильным ответам на все эти вопросы", – пояснил он.

Президент Украины заявил, что результаты этого аудита – "не просто цифры, слайды и видеоролики".

"Ошибочно говорить, что аудит – точный диагноз для лечения страны. Украина не больная, все это время она была слишком скромной. Стеснялась мечтать, мечтать смело, амбициозно. Была нерешительной, чтобы кроме наибольшей страны Европы стать еще и самой успешной", – сказал Зеленский.

По его словам, аудит даст понимание движения украинской экономики.

"Не догонять, а быть на несколько шагов впереди", – подчеркнул украинский лидер.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль 4 ноября сообщал, что правительство начало реализацию курса восстановления страны и использования всех возможностей для развития государства. Одним из шагов он назвал принятие "бюджета возможностей" на 2021 год.

"Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться", – говорил премьер-министр.

Теги: бюджет, независимость, Владимир Зеленский, аудит, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа
"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Девушка-зажигалочка". Тоня Матвиенко поделилась совместным фото с 22-летней дочерью
"Девушка-зажигалочка". Тоня Матвиенко поделилась совместным фото с 22-летней дочерью
Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта
Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта
Дорофеева попала в ДТП
Дорофеева попала в ДТП
  Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
  Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской
"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS