Зеленский упразднил должность первого заместителя главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вносит изменения в структуру Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента и должности помощников главы государства. Это следует из документа, опубликованного на сайте ОПУ.

Указом президента внесены изменения в документ от 20 июня 2019 года "Вопросы обеспечения деятельности президента Украины".

Согласно указу, в структуре ОПУ появились служба государственного протокола и церемониала, служба мониторинга и управления рисками, директорат по вопросам региональной политики.

21 мая 2019 года Зеленский назначил первым помощником главы государства Сергея Шефира – своего бизнес-партнера, соучредителя студии "Квартал 95".

4 ноября Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначил его своим внештатным советником.