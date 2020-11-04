Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака и назначил его своим внештатным советником.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ №482/2020 глава государства подписал 4 ноября.

"Уволить Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.

Еще одним указом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.

Накануне "Украинская правда" сообщала, что Трофимова могут уволить с занимаемой должности, однако он будет продолжать работать в ведомстве.

15 октября "Украинская правда" писала, что у Трофимова случился конфликт с Ермаком. По данным СМИ, неприязнь между Ермаком и Трофимовым началась после интервью последнего основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, в котором замглавы ОПУ сказал, что готов возглавить офис, если предложит президент. Источники издания заявили, что Ермак отзывался об этом интервью "раздраженно и подчеркнуто с насмешкой".

По данным СМИ, причиной увольнения может стать в том числе неудовлетворительная работа Трофимова с главами облгосадминистраций.

Трофимов ранее работал исполнительным продюсером ООО "Студия "Квартал 95". В мае 2019 года после избрания Зеленского главой государства был назначен первым заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Он занимал эту должность при первом главе офиса Зеленского Андрее Богдане и остался на ней после того, как Богдана сменил Ермак (он был назначен руководителем Офиса президента в феврале 2020 года).