Кабмин презентует аудит почти за 30 лет независимости Украины – Шмыгаль

6 ноября украинцам представят аудит за почти 30 лет независимости Украины. Об этом 4 ноября в Facebook написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Обстоятельный и подробный анализ экономической деятельности за все эти годы уже показал, что Украина не реализовала свой потенциал. Этот документ наглядно продемонстрирует, за счет чего каждая из отраслей могла осуществить прорыв и почему недополучила значительные финансовые ресурсы", – заявил глава Кабмина.
По его словам, правительство начало реализацию курса восстановления страны и использования всех возможностей для развития государства.
"Один из шагов – принятие бюджета возможностей. Возможностей для развития человеческого капитала, для промышленности, для малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Шмыгаль.
Он выделил приоритеты проекта бюджета:
"Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться", – отметил премьер-министр.
Кабмин 6 ноября собирается также представить видение экономического развития Украины до 2030 года.
Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.
В сентябре спикер ВР Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.
Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.
Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.
Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год 5 ноября, об этом сообщил нардеп от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.