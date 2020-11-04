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Кабмин презентует аудит почти за 30 лет независимости Украины – Шмыгаль

Подробный анализ экономической деятельности за почти 30 лет независимости Украины показал, что страна не реализовала свой потенциал. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: В следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться
Шмыгаль: В следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

6 ноября украинцам представят аудит за почти 30 лет независимости Украины. Об этом 4 ноября в  Facebook написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Обстоятельный и подробный анализ экономической деятельности за все эти годы уже показал, что Украина не реализовала свой потенциал. Этот документ наглядно продемонстрирует, за счет чего каждая из отраслей могла осуществить прорыв и почему недополучила значительные финансовые ресурсы", – заявил глава Кабмина.

По его словам, правительство начало реализацию курса восстановления страны и использования всех возможностей для развития государства.

"Один из шагов – принятие бюджета возможностей. Возможностей для развития человеческого капитала, для промышленности, для малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Шмыгаль.

Он выделил приоритеты проекта бюджета:

  • Медицина и образование. На медицинскую систему планируем выделить рекордную сумму в 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, чем в 2020 году. На образование также пойдет рекордное количество средств – 174 млрд грн. Это на 34 млрд больше, чем в 2020 году.
  • Рост минимальной зарплаты с 1 января до 6 тыс. грн и с 1 июля – до 6 тыс. 500 грн.
  • Финансирование программы президента "Большое строительство" возрастет на 16% и составит рекордные 150 млрд грн. Будет отремонтировано и построено рекордное количество дорог – 7 тыс. км.
  • Рост соцвыплат – рекордные 324 млрд грн.
  • Рекордный уровень поддержки бизнеса через программы кредитования – 12 млрд грн.

"Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться", – отметил премьер-министр.

Кабмин 6 ноября собирается также представить видение экономического развития Украины до 2030 года.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/205448521022359

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

В сентябре спикер ВР Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.

Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год 5 ноября, об этом сообщил нардеп от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Теги: Украина, Кабинет Министров, медицина, образование, госбюджет, зарплата, экономика, бюджет, аудит, Денис Шмыгаль, Кабмин, Большое строительство
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