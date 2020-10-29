Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год 5 ноября – нардеп Железняк

Нардеп от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что заседание бюджетного комитета Верхновной Рады назначено на 2 ноября.

Курс, на основе которого Минфин высчитывал основные показатели госбюджета на 2021 год, заложен на уровне 29,1 грн/$ Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По информации народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проводит личные консультации с депутатами по их правкам в проект госбюджета на 2021 год. Об этом Железняк написал 20 октября в Telegram.

По его словам, заседание бюджетного комитета состоится в понедельник 2 ноября.

"Налоговые изменения в бюджет тоже в ближайшее время будут рассматриваться на комитете. Но это не так критично. Голосовать сам бюджет-2021 в первом чтении будут в пленарный четверг 5 ноября. Единственная интрига – наличие голосов", – отметил Железняк.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.