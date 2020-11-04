Зеленский обсудил с Болсонару сотрудничество в космической сфере и обороне

Президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Жаир Болсонару пришли ко мнению, что их будущая встреча должна завершиться подписанием двухсторонних документов в области сельского хозяйства, ядерной энергетики, космической и военно-оборонной сферах.

Зеленский поблагодарил Болсонару за поддержку Бразилией суверенитета и территориальной целостности Украины Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару обсудил сотрудничество двух стран в ряде отраслей. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.

"Главы государств положительно оценили нынешний уровень двухстороннего политического диалога, несмотря на пандемические ограничения. Они обсудили состояние выполнения имеющихся двухсторонних договоренностей и обновленный график дальнейших контактов на высоком уровне", – говорится в сообщении.

Собеседники говорили об увеличении объемов двухсторонней торговли. Они определили приоритетные направления взаимодействия между Украиной и Бразилией в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности в том, что касается реализации совместных проектов.

"Одобряю намерения, чтобы наша предстоящая встреча закончилась подписанием двухсторонних документов. Украина рада сотрудничеству с Бразилией в сельском хозяйстве, ядерной энергетике, космической и военно-оборонной сферах", – сказал Зеленский.

Президенты Украины и Бразилии обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сферах, а также планы по дальнейшему сотрудничеству в исследовании космоса.

Собеседники договорились усилить взаимодействие двух стран в противодействии последствиям второй волны пандемии коронавируса, в частности в вопросе совместного производства вакцин и медпрепаратов.

"Украинские фармацевтические заводы имеют необходимые современные мощности и готовы к работе с бразильскими партнерами. Это может стать новым успешным направлением нашего сотрудничества", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Болсонару за поддержку Бразилией суверенитета и территориальной целостности Украины, добавили в пресс-службе украинского президента.