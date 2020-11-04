Виктор Таран: "Слуги" провалили отсрочку введения кассовых аппаратов – Зеленский обманул предпринимателей. Хотя "какая разница"?

Президент Украины Владимир Зеленский в своей предвыборной программе обещал не вводить новых налогов и фискальных мер для физических лиц – предпринимателей, отметил политолог Виктор Таран.

Таран: Напоминаю, что большинство ФЛП поддержали в свое время Зеленского Фото: Viktor Taran / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский обманул украинских предпринимателей, так как его фракция в парламенте не поддержала отсрочку введения кассовых аппаратов. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Виктор Таран.

"Зеленский продолжает копать себе политическую могилу. В очередной раз от его инициатив пострадали ФЛП. Только что фракция "слуг" провалила законопроект об отсрочке [введения] регистраторов расчетных операций для ФЛП на год. "Слуги народа" дали только 107 голосов. А сколько было пафоса и обещаний. И хотя другие фракции проголосовали "за", на табло высветилось только 212 голосов", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что многие предприниматели поддержали Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.

"В пандемию и карантин развитые страны поддерживают малый бизнес, и только украинская [власть] его уничтожает. Кстати, напоминаю, что большинство ФЛП поддержали в свое время Зе, который публично писал в своей программе, что никаких новых налогов и фискальных мер для ФЛП не будет. По факту же обманул. Хотя "какая разница"?" – резюмировал Таран.

4 ноября в Верховной Раде законопроект №4313 о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг не набрал при голосовании необходимого количества голосов. Проект закона был отправлен на доработку и подготовку к первому чтению.

В тексте законопроекта предлагается отсрочить до 1 января 2022 года введение обязательного применения регистратора расчетных операций (РРО) и программных РРО плательщиками единого налога со второй по четвертую группу.

3 ноября под парламентом митинговали против двух законопроектов – №3853-1 и №3853-2, которые предусматривают возврат всем без исключения ФЛП права работать без использования РРО. Норма о применении РРО должна вступить в силу с 1 января следующего года. Активисты считают, что откат реформы детализации выгоден коррупционерам, контрабандистам и "теневикам".