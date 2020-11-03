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ПОЛИТИКА

Предприниматели под Радой протестовали против отмены детенизации бизнеса

Регистраторы расчетных операций никак не задевают честный бизнес, но создают проблемы контрабандистам и подставным предпринимателям, поэтому отменять их применение нельзя, заявили участники митинга.

 
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Активисты выступили против двух законопроектов №3853-1 и №3853-2
Активисты выступили против двух законопроектов – №3853-1 и №3853-2
Фото: ukranews.com

3 ноября под Верховной Радой более тысячи физических лиц-предпринимателей (ФЛП) провели акцию протеста под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!", пишут "Українські новини".

Участники митинга выступили против двух законопроектов – №3853-1 и №3853-2, которые предусматривают возврат всем без исключения ФЛП права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Норма о применении РРО должна вступить в силу с 1 января следующего года. Активисты считают, что откат реформы детализации выгоден коррупционерам, контрабандистам и "теневикам".

"Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране – коррупцией, которая "крышует" теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом "упрощенца", паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей", – рассказала агентству  предприниматель 1-й группы Ирина Соколова.

Упрощенная система налогообложения не должна использоваться для минимизации налогов, добавил ее коллега Игорь Голиков.

"На протяжении 30 лет политики создают иллюзию борьбы за экономическую справедливость вместо того, чтобы брать ответственность и реализовывать порой непопулярные, но необходимые для цивилизованного развития бизнеса и страны вещи. Мы – за перекрытие незаконных схем, которыми пользуется крупный бизнес для уклонения от налогов, и мы требуем контроля государства за финансовыми оборотами "схемщиков". "Упрощенка" должна быть модифицирована, она должна стимулировать развитие честного малого бизнеса, и не должна служить средством процветания схем по минимизации налогов крупным бизнесом", – считает Голиков.

По словам главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, отказ от реформирования ударит по экономике Украины.

"Единственный способ идти по пути цивилизованного развития и вывода экономики из тени (я считаю, что "тень" является краеугольной проблемой для страны), – это отказ от популизма, политического деления на власть и оппозицию. Нужен честный, открытый разговор, единственным интересом в котором будет интерес страны и каждого украинца. Сегодня наш потребитель беззащитен, потому, что без фискального чека он не может после покупки найти продавца. Только фискальный чек обеспечивает гарантированную и легко проверяемую идентификацию продавца (например – реальность продавца в ЕГРПОУ, факт выдачи чека в базе чеков ГНС). Это многократно усложняет возможность уклонения от выполнения гарантийных обязательств и критически повышает риск операций с нелегальным товаром", – объяснил Гетманцев.

По данным "Українських новин", в акции протеста приняли участие ассоциация "Украинские импортеры бытовой электроники", "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", Ассоциация налогоплательщиков Украины, Украинская федерация индустрии безопасности и другие организации.

Инициатива народных депутатов об отмене фискального чека для сложнобытовой техники на гарантии и лекарств приведет к нарушению прав потребителей, заявлял начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

Теги: Верховная Рада, кассовые аппараты, Ассоциация налогоплательщиков Украины, Даниил Гетманцев, акции протеста
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