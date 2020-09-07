Создание единого органа по борьбе с экономическими преступлениями только повысит эффективность расследований правонарушений в сфере финансов

В начале своей очередной статьи из цикла о необходимости как можно быстрее создать новый единый орган – Службу финансовых расследований – повторюсь, Ассоциация налогоплательщиков Украины публично и последовательно уже почти пять лет предлагает концепцию объединения в Службу финансовых расследований экономических подразделений налоговой милиции в составе ГФС Украины, департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) в структуре МВД Украины, департамента контрразведывательной защиты экономики государства (ДКЗЭГ) в структуре СБУ, в отношении которых есть проблемы, связанные с разграничением компетенции, происходит дублирование полномочий, нет ответственности за "теневую" экономику, злоупотребление и нанесение ущерба, а также нет координации взаимодействия органов финансового контроля.

Замечу, по моему глубокому убеждению, именно основательное изучение и взвешенное введение положительного европейского опыта является важным для создания собственной модели роли нашего государства в регулировании вопросов финансово-экономической безопасности, а это – гарантия независимости и целостности нашей страны и условие обеспечения ее финансово-экономической безопасности.

Накопленный зарубежный опыт (Австрии, Грузии, Италии, Польши, США, Швеции, Литвы) показывает, что в государстве может эффективно работать единый орган по борьбе с правонарушениями в сфере финансов и экономических преступлений. Сокращение количества государственных органов финансового контроля и финансовых расследований и создание именно единого правоохранительного органа со специализацией на расследовании финансовых преступлений является достаточно распространенной практикой в развитых странах, и это только повышает эффективность такой деятельности.

Так, последние 20 лет европейская методология досудебного уголовного производства основывается на концепции ILP (Intelligence-Led Policing – полицейская деятельность, управляемая аналитикой). Безусловно, эта модель стала эффективным ответом на скорую глобализацию, которая расширила возможности международной организованной преступности и быстро доказала свою результативность. Она совершила переворот в европейской системе досудебного расследования и дала возможность сделать колоссальный рывок вперед как в смысле соблюдения прав граждан и юридических лиц, так и в смысле повышения раскрытия и работы полицейских органов на опережение (превентивной, инициативной работы по выявлению преступлений): досудебное расследование проводят на основании данных, полученных из государственных и международных баз данных, реестров, других источников, анализируют с помощью специального инструментария криминалистического анализа специально подготовленные детективы-аналитики, которые работают только с базами данных и информацией и не имеют непосредственного отношения к конкретному уголовному производству. Разведывательная аналитика предоставляет информацию, с помощью которой правоохранительные органы определяют объекты внимания. На сегодня ILP интегрирована и успешно действует в большинстве стран Европейского союза и Соединенных Штатах Америки.

Хочу подчеркнуть, что ILP-модель использует интегрированные данные всей имеющейся информации для управления рисками. Проще говоря, эта модель предполагает выявление и анализ проблемы еще до момента совершения правонарушения. Главными инструментами по этой модели становятся обмен информацией и анализ решений. Имеющаяся же в Украине модель противодействия экономической преступности, наоборот, больше ориентирована на преодоление последствий преступлений. Для успешной имплементации принципов ILP в правоохранительную деятельность в сфере экономики необходима серьезная реформа, существенные организационно-структурные изменения, перераспределение персонала правоохранительных органов, профессиональная переподготовка личного состава, просмотр функциональных задач и должностных обязанностей. Создание Службы стало бы логичным шагом на пути к такой имплементации.

Сейчас необходимо остановиться на основных преимуществах применения ILP-модели, а это:

разоблачение преступных технологий и причастных к ним физических и юридических лиц осуществляется с помощью обработки больших массивов информации Big Data с использованием программных продуктов криминалистического анализа (I2, Maltego, Palantir, Watson, IDAL, SAS, Semantrum и др.)

сосредоточение внимания на разоблачении преступных групп, уголовной инфраструктуры, схем и технологий совершения преступлений, которые существенно влияют на криминализацию общественных отношений, и их расследовании;

сопровождение упрощения процедуры досудебного расследования изменением подходов к определению достаточности и допустимости доказательств и принятия управленческих решений формированием доверия к полицейскому органу и социальной защиты его работников и соответственно снижением коррупционных рисков;

определение стратегий борьбы с преступлениями и тактики расследования уголовных производств происходит с использованием методологий оценки рисков и угроз (SPSS, SWOT, PEST, SOCTA и др.)

унифицированная форма деятельности иностранных правоохранительных институтов. Как следствие, ее внедрение будет способствовать интеграции отечественных правоохранительных органов в европейское и международное полицейское сообщество.

Замечу, что главным преимуществом нового силового органа должно стать кардинальное изменение подхода к расследованию финансовых преступлений. Ведь само собой создание новой структуры без видения концепции ее деятельности, без внедрения инновационного подхода в работе даст нулевой эффект. В будущем законе должна быть реализована концепция правоохранительного органа абсолютно нового формата – ее особенностью будет изменение силового подхода на аналитический, а деятельность Службы – руководствоваться аналитикой и основываться на использовании современных риск-ориентированных методов криминалистического анализа, так же, как деятельность соответствующих правоохранительных органов в странах ЕС.

Поэтому одной из наиболее важных функций нового органа станет информационно-аналитическая, а в его работе будет превалировать интеллектуальная составляющая. В основе аналитической деятельности будет мониторинг всех имеющихся в стране и за ее пределами баз данных. Основное внимание будет уделяться систематическому сбору и оценке информации с помощью четко прописанного аналитического процесса, в результате которого данные будут превращаться в стратегические и рабочие аналитические продукты, которые подкрепляют фактическими данными процесс принятия обоснованных управленческих решений. Поэтому деятельность службы будет основываться на использовании собственных информационных ресурсов, данных и сведений из имеющихся источников и оценке больших массивов данных. Это избавит от необходимости привлекать значительный человеческий ресурс, а результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или детектив. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно есть в странах, где действительно борются с экономической преступностью.

В процессе создания службы произойдет объединение информационно-аналитических систем и баз, действующих в составе отдельных имеющихся правоохранительных органов, в единый аналитический центр нового ведомства, что позволит повысить эффективность такой аналитической деятельности. Анализ по уже имеющимся информационным базам, сформированным в различных отечественных контролирующих и правоохранительных органах, можно сделать достаточно эффективным и продуктивным, объединив эти информационные потоки воедино, ведь информационное наполнение этих баз данных вполне удовлетворительное, а современные программные комплексы позволяют это сделать.

Очевидно, что если говорить о компетенции и полномочиях Службы финансовых расследований, то на нее будет возложено выполнение следующих основных функций:

участие в обеспечении безопасности государства через комплексное противодействие распространению криминальных угроз в сфере экономики;

предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности (в экономической сфере);

подготовка предложений по формированию государственной политики в сфере комплексного противодействия уголовным правонарушениям, противодействие которым относится к компетенции службы.

Для выполнения своих функций Служба финансовых расследований, как орган, который будет противодействовать финансовым преступлениям, должна быть наделена широким кругом полномочий относительно доступа к информации, возможностей в сфере информационно-аналитической деятельности, применения процессуальных и оперативных мероприятий и тому подобное. Это целесообразно, потому что такой орган должен работать эффективно и независимо от сложившейся бюрократической системы. Служба должна стать полноценным правоохранительным органом со всеми полномочиями органа досудебного расследования, определенными Уголовным процессуальным кодексом Украины. В то же время по рекомендациям стран – членов ЕС этот правоохранительный орган должен быть автономным, то есть таким, который проводит как расследование, так и оперативную работу, а также осуществляет аналитическую деятельность. Это нужно реализовать в концепции, где аналитика будет служить основой для работы всего органа, тогда как следствие будет оставаться обособленным подразделением.

Итак, напоследок хочу подчеркнуть, что формирование процесса досудебного расследования должно основываться именно на ILP-модели, то есть быть управляемым разведывательной аналитикой. В основу процесса формирования управленческих решений должна быть положена система анализа рисков и угроз. Это можно обеспечить созданием в структуре органа соответствующего Big Data-центра.

В очередной раз скажу откровенно: необходимость создания единого органа для расследований финансовых преступлений вызвана, прежде всего, большими потерями нашей страны из-за различных злоупотреблений, и я уверен, что никто не будет возражать против этого.

И в завершение хочу отметить, что Ассоциация налогоплательщиков Украины и в дальнейшем планирует рассказывать в своих статьях о перспективах работы будущего органа по борьбе с правонарушениями в сфере финансов и экономических преступлений, создание которого так долго и целенаправленно отстаивает вместе с украинским бизнесом. Есть надежды на существенные сдвиги в этом вопросе в ближайшее время.

Источник: "Ліга Закон"