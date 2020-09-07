ГОРДОН
 
 
Григол Катамадзе
Григол Катамадзе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине в 2000–2007, 2009–2013 годах, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.


все материалы автора

Создание единого органа по борьбе с экономическими преступлениями только повысит эффективность расследований правонарушений в сфере финансов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В начале своей очередной статьи из цикла о необходимости как можно быстрее создать новый единый орган – Службу финансовых расследований – повторюсь, Ассоциация налогоплательщиков Украины публично и последовательно уже почти пять лет предлагает концепцию объединения в Службу финансовых расследований экономических подразделений налоговой милиции в составе ГФС Украины, департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) в структуре МВД Украины, департамента контрразведывательной защиты экономики государства (ДКЗЭГ) в структуре СБУ, в отношении которых есть проблемы, связанные с разграничением компетенции, происходит дублирование полномочий, нет ответственности за "теневую" экономику, злоупотребление и нанесение ущерба, а также нет координации взаимодействия органов финансового контроля.

Замечу, по моему глубокому убеждению, именно основательное изучение и взвешенное введение положительного европейского опыта является важным для создания собственной модели роли нашего государства в регулировании вопросов финансово-экономической безопасности, а это – гарантия независимости и целостности нашей страны и условие обеспечения ее финансово-экономической безопасности.

Накопленный зарубежный опыт (Австрии, Грузии, Италии, Польши, США, Швеции, Литвы) показывает, что в государстве может эффективно работать единый орган по борьбе с правонарушениями в сфере финансов и экономических преступлений. Сокращение количества государственных органов финансового контроля и финансовых расследований и создание именно единого правоохранительного органа со специализацией на расследовании финансовых преступлений является достаточно распространенной практикой в развитых странах, и это только повышает эффективность такой деятельности.

Так, последние 20 лет европейская методология досудебного уголовного производства основывается на концепции ILP (Intelligence-Led Policing – полицейская деятельность, управляемая аналитикой). Безусловно, эта модель стала эффективным ответом на скорую глобализацию, которая расширила возможности международной организованной преступности и быстро доказала свою результативность. Она совершила переворот в европейской системе досудебного расследования и дала возможность сделать колоссальный рывок вперед как в смысле соблюдения прав граждан и юридических лиц, так и в смысле повышения раскрытия и работы полицейских органов на опережение (превентивной, инициативной работы по выявлению преступлений): досудебное расследование проводят на основании данных, полученных из государственных и международных баз данных, реестров, других источников, анализируют с помощью специального инструментария криминалистического анализа специально подготовленные детективы-аналитики, которые работают только с базами данных и информацией и не имеют непосредственного отношения к конкретному уголовному производству. Разведывательная аналитика предоставляет информацию, с помощью которой правоохранительные органы определяют объекты внимания. На сегодня ILP интегрирована и успешно действует в большинстве стран Европейского союза и Соединенных Штатах Америки.

Хочу подчеркнуть, что ILP-модель использует интегрированные данные всей имеющейся информации для управления рисками. Проще говоря, эта модель предполагает выявление и анализ проблемы еще до момента совершения правонарушения. Главными инструментами по этой модели становятся обмен информацией и анализ решений. Имеющаяся же в Украине модель противодействия экономической преступности, наоборот, больше ориентирована на преодоление последствий преступлений. Для успешной имплементации принципов ILP в правоохранительную деятельность в сфере экономики необходима серьезная реформа, существенные организационно-структурные изменения, перераспределение персонала правоохранительных органов, профессиональная переподготовка личного состава, просмотр функциональных задач и должностных обязанностей. Создание Службы стало бы логичным шагом на пути к такой имплементации.

Сейчас необходимо остановиться на основных преимуществах применения ILP-модели, а это:

  • разоблачение преступных технологий и причастных к ним физических и юридических лиц осуществляется с помощью обработки больших массивов информации Big Data с использованием программных продуктов криминалистического анализа (I2, Maltego, Palantir, Watson, IDAL, SAS, Semantrum и др.)
  • сосредоточение внимания на разоблачении преступных групп, уголовной инфраструктуры, схем и технологий совершения преступлений, которые существенно влияют на криминализацию общественных отношений, и их расследовании;
  • сопровождение упрощения процедуры досудебного расследования изменением подходов к определению достаточности и допустимости доказательств и принятия управленческих решений формированием доверия к полицейскому органу и социальной защиты его работников и соответственно снижением коррупционных рисков;
  • определение стратегий борьбы с преступлениями и тактики расследования уголовных производств происходит с использованием методологий оценки рисков и угроз (SPSS, SWOT, PEST, SOCTA и др.)
  • унифицированная форма деятельности иностранных правоохранительных институтов. Как следствие, ее внедрение будет способствовать интеграции отечественных правоохранительных органов в европейское и международное полицейское сообщество.

Замечу, что главным преимуществом нового силового органа должно стать кардинальное изменение подхода к расследованию финансовых преступлений. Ведь само собой создание новой структуры без видения концепции ее деятельности, без внедрения инновационного подхода в работе даст нулевой эффект. В будущем законе должна быть реализована концепция правоохранительного органа абсолютно нового формата – ее особенностью будет изменение силового подхода на аналитический, а деятельность Службы – руководствоваться аналитикой и основываться на использовании современных риск-ориентированных методов криминалистического анализа, так же, как деятельность соответствующих правоохранительных органов в странах ЕС.

Поэтому одной из наиболее важных функций нового органа станет информационно-аналитическая, а в его работе будет превалировать интеллектуальная составляющая. В основе аналитической деятельности будет мониторинг всех имеющихся в стране и за ее пределами баз данных. Основное внимание будет уделяться систематическому сбору и оценке информации с помощью четко прописанного аналитического процесса, в результате которого данные будут превращаться в стратегические и рабочие аналитические продукты, которые подкрепляют фактическими данными процесс принятия обоснованных управленческих решений. Поэтому деятельность службы будет основываться на использовании собственных информационных ресурсов, данных и сведений из имеющихся источников и оценке больших массивов данных. Это избавит от необходимости привлекать значительный человеческий ресурс, а результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или детектив. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно есть в странах, где действительно борются с экономической преступностью.

В процессе создания службы произойдет объединение информационно-аналитических систем и баз, действующих в составе отдельных имеющихся правоохранительных органов, в единый аналитический центр нового ведомства, что позволит повысить эффективность такой аналитической деятельности. Анализ по уже имеющимся информационным базам, сформированным в различных отечественных контролирующих и правоохранительных органах, можно сделать достаточно эффективным и продуктивным, объединив эти информационные потоки воедино, ведь информационное наполнение этих баз данных вполне удовлетворительное, а современные программные комплексы позволяют это сделать.

Очевидно, что если говорить о компетенции и полномочиях Службы финансовых расследований, то на нее будет возложено выполнение следующих основных функций:

  • участие в обеспечении безопасности государства через комплексное противодействие распространению криминальных угроз в сфере экономики;
  • предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности (в экономической сфере);
  • подготовка предложений по формированию государственной политики в сфере комплексного противодействия уголовным правонарушениям, противодействие которым относится к компетенции службы.

Для выполнения своих функций Служба финансовых расследований, как орган, который будет противодействовать финансовым преступлениям, должна быть наделена широким кругом полномочий относительно доступа к информации, возможностей в сфере информационно-аналитической деятельности, применения процессуальных и оперативных мероприятий и тому подобное. Это целесообразно, потому что такой орган должен работать эффективно и независимо от сложившейся бюрократической системы. Служба должна стать полноценным правоохранительным органом со всеми полномочиями органа досудебного расследования, определенными Уголовным процессуальным кодексом Украины. В то же время по рекомендациям стран – членов ЕС этот правоохранительный орган должен быть автономным, то есть таким, который проводит как расследование, так и оперативную работу, а также осуществляет аналитическую деятельность. Это нужно реализовать в концепции, где аналитика будет служить основой для работы всего органа, тогда как следствие будет оставаться обособленным подразделением.

Итак, напоследок хочу подчеркнуть, что формирование процесса досудебного расследования должно основываться именно на ILP-модели, то есть быть управляемым разведывательной аналитикой. В основу процесса формирования управленческих решений должна быть положена система анализа рисков и угроз. Это можно обеспечить созданием в структуре органа соответствующего Big Data-центра.

В очередной раз скажу откровенно: необходимость создания единого органа для расследований финансовых преступлений вызвана, прежде всего, большими потерями нашей страны из-за различных злоупотреблений, и я уверен, что никто не будет возражать против этого.

И в завершение хочу отметить, что Ассоциация налогоплательщиков Украины и в дальнейшем планирует рассказывать в своих статьях о перспективах работы будущего органа по борьбе с правонарушениями в сфере финансов и экономических преступлений, создание которого так долго и целенаправленно отстаивает вместе с украинским бизнесом. Есть надежды на существенные сдвиги в этом вопросе в ближайшее время.

Источник: "Ліга Закон"

Теги: Украина, коррупция, экономика, Григол Катамадзе, ГФС, правоохранители, служба финансовых расследований, финансы, Ассоциация налогоплательщиков Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России G
Владимир ПОПОВ
  Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай
  Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай G
Дмитрий ГОРДОН
  Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером
  Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане
Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане
"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов
"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS