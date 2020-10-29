Госпотребслужба: Отмена фискализации – это шаг назад от защиты прав и интересов потребителя

В Украине процветает продажа товаров без сопроводительных документов, что иногда создает реальную угрозу для здоровья и даже жизни потребителей, заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

Олег Рубан: Недавно при проведении экспертизы одной игрушки было установлено превышение показателя свинца в 160 раз! Фото: zn.ua

Инициатива народных депутатов об отмене фискального чека для сложнобытовой техники на гарантии и лекарств приведет к нарушению прав потребителей, заявил в интервью ZN.UA начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

"Это шаг назад от защиты прав и интересов потребителя, шаг назад от международной практики защиты интересов государства и безопасности его граждан, шаг назад от прозрачности рынка, шаг назад от потенциальных инвесторов, которые привыкли работать в равных условиях. Это шаг навстречу теневому бизнесу", – считает он.

По словам Рубана, отмена фискализации, возможно, и уменьшит время на составление отчетности для бизнеса, но для государства это потери поступлений в бюджет.

"Фискализация не только выводит бизнес из тени, она является надежным инструментом защиты прав потребителей, ведь, к сожалению, в Украине очень мало добросовестного и социально ответственного бизнеса, который реально заботится об интересах потребителя. И основной причиной печальной статистики по неудачным попыткам защитить потребителя является отсутствие документов на товар, в том числе расчетных", – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что покупатель, приобретая товар, "должен обязательно получить у продавца фискальный чек, документ, который свидетельствует о технических характеристиках товара и подтверждает его безопасность, а также гарантийный талон".