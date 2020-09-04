В школе в Ровенской области произошло массовое отравление учеников – полиция

По данным полиции Ровенской области, на занятия в школу села Ясногорка не явились 68 учеников из разных классов, 11 школьников обратились к медикам.

К медикам школьники обратились из-за тошноты и рвоты Фото: pixabay.com

В селе Ясногорка Сарненского района в местной школе зафиксирован факт отравления учеников. Об этом 4 сентября проинформировала полиция Ровенской области.

"Сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях в Ясногорской общеобразовательной школе в полицию поступило от директора учебного заведения вчера, 3 сентября. Полицейские установили, что на уроки 3 сентября не явились 68 учеников из разных классов, а 11 из них обратились в медучреждение. Все дети жаловались на тошноту и рвоту", – рассказали правоохранители.

По их данным, детей после оказания помощи отпустили.

"По предварительной информации, отравление могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемая централизованно в учебное заведение", – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей отобрали образцы материалов и выясняют, что стало причиной ухудшения здоровья школьников.