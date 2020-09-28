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Отравление в Коломые. Количество пострадавших уже более 190 человек

После приема пищи в столовой ООО "Леони" 194 человека отравились. Им поставили диагноз "острая кишечная инфекция".

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Пострадавшие ели салат "Дружба". В его составе плавленый сырок
Пострадавшие ели салат "Дружба". В его составе – плавленый сырок
Фото: depositphotos.com

В Коломые Ивано-Франковской области 194 человека пострадали, 59 из них госпитализированы после питания в столовой ООО "Леони". Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook 28 сентября.

Эпидемиологическое расследование определило совместные продукты питания для всех пострадавших. Все они ели салат "Дружба" (в него входит плавленый сырок, морковь, гренки, чеснок и майонез), куриный бульон с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб и чай.

Отравившимся врачи поставили диагноз "острая кишечная инфекция". 

"Специалисты Госпродпотребслужбы проводят внеплановые проверки поставщиков и производителей продуктов питания, задействованных в приготовлении блюд на предприятии", – добавили в Центре.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2290339727757409

Специалисты Ивано-Франковского областного лабораторного центра отобрали образцы пищевых продуктов, пробы воды, смывы с объектов окружающей среды для лабораторных исследований. Также они провели бактериологическую проверку больных, контактирующих с ними лиц и работников кухни. 

Эпидемиологическое расследование продолжается. 

По данным на 26 сентября, число пострадавших составляло 101 человек

ООО "Леони" – представительство одноименной зарубежной компании. В Украине компания производит электронику для автомобильной промышленности.

Теги: Ивано-Франковск, Коломыя, отравление, пострадавшие, Госпродпотребслужба, диагноз
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