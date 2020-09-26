Отравление в Коломые: Число пострадавших возросло до 181

В Коломые Ивано-Франковской области 56 человек госпитализированы и 125 находятся на амбулаторном лечении после того, как посетили столовую ООО "Леони". Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Всего 24–25 сентября за помощью в лечебные учреждения города обратился 181 человек, посещавших столовую. Сейчас в заведении проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, говорится в сообщении.
По данным на 24 сентября, число пострадавших составляло 101 человек.
ООО "Леони" – представительство одноименной зарубежной компании. В Украине производит электронику для автомобильной промышленности.