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Закон об упрощении работы ФЛП сфальсифицировали, изъяв норму о книге учета – нардеп

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что украинские предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, боролись за сохранение книги учета в установленной форме.

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Южанина считает, что манипуляции с текстом закона произошли во время его подготовки на подпись
Южанина считает, что манипуляции с текстом закона произошли во время его подготовки на подпись
Фото: Ніна Южаніна / Facebook

Во время подготовки текста закона о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физлиц-предпринимателей на подпись председателю Верховной Рады и президенту Украины был сфальсифицирован текст закона и скомпилированы редакции изменений о ведении книги учета плательщиками единого налога. Об этом написала 7 августа в Facebook народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина.

По ее словам, предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, боролись за сохранение книги.

"Поправкой 85 была предусмотрена отмена такой книги, это дало бы основание говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога, которая и книгу заменит, и обеспечит контроль за деятельностью со стороны контролирующего органа. По моему предложению поправка 85 была поставлена на утверждение и не поддержана залом. А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде", – отметила Южанина.

https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/1229294387430652

Манипуляции с текстом, по словам депутата, произошли во время его подготовки на подпись. Позже Южанина сообщила, что обратилась к председателю парламента с заявлением о том, что подготовленный к подписанию текст закона не соответствует нормам, принятым в зале.

https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/1230038057356285

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей". Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц – предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

Теги: Украина, законодательство, Владимир Зеленский, Нина Южанина, предприниматели
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