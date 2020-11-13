Минобразования Украины рекомендует вузам проводить обучение по смешанной форме с 16 ноября

Учреждения высшего и профессионального перед высшим образования при составлении графика образовательного процесса должны учитывать эпидемическую ситуацию в регионе, отметил врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего и профессионального перед высшим образования перейти на смешанную форму обучения с 16 ноября. Об этом сообщил врио министра Сергей Шкарлет в Telegram 13 ноября.

Он отметил, что соответствующее письмо замминистра Игорь Гарбарук разослал руководителям учреждений образования.

"Обучение в учреждениях высшего и профессионального перед высшими образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении", – написал Шкарлет.

Он отметил, что при организации обучения дистанционно или в смешанной форме нужно учитывать изменения к правилам карантина и рекомендации министерства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 13 октября карантин продлили до конца 2020 года.

На заседании 11 ноября Кабмин ужесточил правила карантина в Украине. Согласно постановлению правительства №1100, учреждения образования можно посещать группами не более чем по 20 человек.