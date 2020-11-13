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Тернопольский бизнесмен заявил, что хочет переформатировать ресторан в храм, а хостел – в монастырь, чтобы работать в "карантин выходного дня"

Бизнесмен Тарас Ковальчук заявил, что вместе с единомышленниками подал документы для регистрации религиозной организации "Братство Лысых". Таким образом он хочет переформатировать ресторан в храм, а хостел – в монастырь, чтобы продолжать работу во время "карантина выходного дня".

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Ресторан на время карантина будет "трапезной", заявил Ковальчук
Ресторан на время карантина будет "трапезной", заявил Ковальчук
Фото: depositphotos.com (архив)

Тернопольский бизнесмен Тарас Ковальчук заявил 12 ноября в Facebook, что его ресторан на выходных будет работать как храм и трапезная, а хостел – как монастырь. 

Он заявил, что с понедельника готовился ко двум сценариям, первый из которых – протесты на национальном уровне и попытки "достучаться до власти и объяснить, что логики в "карантине выходного дня" нет".

"Лучше закрыть все тогда на 14 дней, но реально все в полный локдаун... Ну и от дома не далее чем на 500 метров. Тогда может будет результат, а не эти полумеры. К сожалению, не услышали", – написал он.

Вторым сценарием, по словам Ковальчука, был поиск механизмов, как можно продолжить работу в новых условиях.

"Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаз Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось, церкви не надо, надо просто религиозная организация. Поэтому сегодня, 12 ноября 2020 года, 10 единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждение устава", – заявил он.

По словам Ковальчука, хостел будет работать "в формате монастыря", а рестораны будут "трапезной и храмом".

Бизнесмен отметил, что ст. 35 Конституции Украины гласит: "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность". 

https://www.facebook.com/kovalli.in.ua/posts/1339502989718198

В комментарии hromadske Ковальчук отметил, что документы на регистрацию религиозной организации подали в органы местного самоуправления и ждут результата. Канал отмечает, что рассмотрение может длиться от одного до трех месяцев.

По словам Ковальчука, если возникнут вопросы, почему его бизнес работает в карантин, он будет ссылаться на конституционное право на свободу собраний и протокол о создании религиозной организации.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в ОдессеЧеркассахНиколаевеРовноЛуцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня заявил, что решение Кабмина о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования в Украине.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 512 652 человек, из них 233 849 пациентов выздоровели, 9317 умерли.

В Тернопольской области подтверждено 23 012 случаев COVID-19, 303 человека умерли, 18 523 выздоровели.

Теги: Тернополь, карантин, выходной, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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