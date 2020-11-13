"Карантин выходного дня" не влияет на второй тур выборов – ЦИК Украины

Граждане Украины не ограничены в реализации своего конституционного права голоса, подчеркнули в Центризбиркоме Украины, комментируя "карантин выходного дня".

"Карантин выходного дня" не влияет на проведение второго тура местных выборов. Об этом заявила пресс-служба Центральной избирательной комиссии 13 ноября в Facebook.

"Влияет ли "карантин выходного дня" на повторное голосование? Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", – говорится в сообщении.

В то же время в ЦИК напомнили о защитных мерах в связи с эпидемией COVID-19: измерении температуры на избирательных участках, соблюдении дистанции, наличии антисептиков, отдельных кабинках для голосования для людей с признаками заболевания.

15 ноября второй тур выборов пройдет, в частности, в Одессе, Сумах, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%. В ряде городов и объединенных территориальных общин пройдет второй тур.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в Одессе, Черкассах, Николаеве, Ровно, Луцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина. Власти Киева собираются придерживаться "карантина выходного дня".

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 512 652 человек, из них 233 849 пациентов выздоровели, 9317 умерли.