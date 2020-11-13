ГОРДОН
 
 
Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


все материалы автора

В Украине болеют президент и министры. Но не сказать, что заметна разница между правлением онлайн, офлайн и отсутствием правления вообще

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Президент болеет. Глава Офиса президента болеет тоже, как и два его заместителя. Заболел спикер. И вице-спикер. Болеют министр финансов, министр обороны, наверняка кто-то еще из высокого начальства, всех не перечислишь, за всеми не уследишь. Болеет власть, болеет страна.

С другой стороны, не так уж ведь и болеют, правда? Владимир Зеленский не стал никому передавать свои полномочия, рулит, как может, превозмогая ломоту в суставах и головную боль, по Zoom и по телефону. И не сказать, что как-то заметна разница между правлением онлайн, офлайн и отсутствием правления вообще.

Пока коронавирус не может пробраться в организмы премьер-министра и министра МВД, и правительство выдало распоряжение о "карантине выходного дня", за соблюдением которого должна следить полиция. Но Львов, Мукачево, Черкассы, Тернополь, Краматорск, Славянск, Ровно, Житомир и Мариуполь отказываются вводить ограничительные меры, предусмотренные правительством, а в Харькове, Запорожье, Черкассах и Кременчуге прошли протестные митинги против ужесточения карантина. То есть власть вроде бы и есть, но как бы и нет. Украина, где выявленный суточный прирост заболевания COVID-19 почти 12 тыс., а число умерших неуклонно растет, вроде бы и болеет, но отказывается считаться с этим обстоятельством.

Пресловутая гибридность, кажется, пронизывает все процессы, происходящие в Украине. Идет война, но за пределами передовой это незаметно. Вроде бы перемирие, но продолжают гибнуть и получать ранения люди. Вроде бы Россия – агрессор, а одна из самых влиятельных фракций в Верховной Раде открыто пророссийская, как и ведущие информационные каналы.

После 2014 года власть заявляет о святости майданных ценностей и трудоустраивает на высокие должности убийц этих ценностей. Украинцы горды своей нетерпимостью к властному произволу и гражданскому унижению, но проглатывают произвол и унижения, не пикнув.

У нас не Беларусь и демократии столько – хоть экспортируй, но при всех этих выборах власть все равно остается у Рината Ахметова и судебно-прокурорской мафии при поддержке многочисленной мусорни. Новые тут же воспроизводят обычаи старых, только еще безобразнее, а в вопросах управления – еще беспомощнее. С одной стороны, вроде люди взрослые, с другой – злые балованные дети. Инфантильная власть, инфантильные граждане.

Столько разговоров о национальной культуре, но в обществе расцветает космополитичный постсоветский масскульт на российской закваске. Это родина давно мертвого Василя Стуса и замечательно живых Оксаны Марченко и Ольги Поляковой.

И по географии, и по декларируемому курсу страна европейская, а практика управления, хозяйствования, да и бытования – ну чисто Азия, причем скорее Центральная.

Порой все это дико смешно, и совсем не случайность, что президентом избрали комика. Но смеется Украина больше для того, чтобы все время не плакать, адже кача пливе і пливе, а ни то ни се остается центральной системообразующей идеей. Нет, даже не идеей, идея подразумевает осмысленное принятие, а так, данностью.

Эту насмешливую и одновременно трагическую гибридность, вшитую в нашу повседневную жизнь, нельзя преодолеть простым выбором в пользу однозначности. Вообще, большой вопрос, можно ли ее преодолеть в имеющихся обстоятельствах. Но шагом к взрослению, которое только и даст последующее решение, будет хотя бы не делать вид, что ее не существует.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, война, Майдан, правительство, карантин, Леонид Швец, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины
  Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины G
Дмитрий ГОРДОН
  Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы
  Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы G
Дмитрий ГОРДОН
Фельштинский: Путин не случайно не поздравил Байдена с победой. Он выжидает начала гражданской войны, ради которой привел Трампа в Белый дом
Фельштинский: Путин не случайно не поздравил Байдена с победой. Он выжидает начала гражданской войны, ради которой привел Трампа в Белый дом G
Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS