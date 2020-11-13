В Украине болеют президент и министры. Но не сказать, что заметна разница между правлением онлайн, офлайн и отсутствием правления вообще

Президент болеет. Глава Офиса президента болеет тоже, как и два его заместителя. Заболел спикер. И вице-спикер. Болеют министр финансов, министр обороны, наверняка кто-то еще из высокого начальства, всех не перечислишь, за всеми не уследишь. Болеет власть, болеет страна.

С другой стороны, не так уж ведь и болеют, правда? Владимир Зеленский не стал никому передавать свои полномочия, рулит, как может, превозмогая ломоту в суставах и головную боль, по Zoom и по телефону. И не сказать, что как-то заметна разница между правлением онлайн, офлайн и отсутствием правления вообще.

Пока коронавирус не может пробраться в организмы премьер-министра и министра МВД, и правительство выдало распоряжение о "карантине выходного дня", за соблюдением которого должна следить полиция. Но Львов, Мукачево, Черкассы, Тернополь, Краматорск, Славянск, Ровно, Житомир и Мариуполь отказываются вводить ограничительные меры, предусмотренные правительством, а в Харькове, Запорожье, Черкассах и Кременчуге прошли протестные митинги против ужесточения карантина. То есть власть вроде бы и есть, но как бы и нет. Украина, где выявленный суточный прирост заболевания COVID-19 почти 12 тыс., а число умерших неуклонно растет, вроде бы и болеет, но отказывается считаться с этим обстоятельством.

Пресловутая гибридность, кажется, пронизывает все процессы, происходящие в Украине. Идет война, но за пределами передовой это незаметно. Вроде бы перемирие, но продолжают гибнуть и получать ранения люди. Вроде бы Россия – агрессор, а одна из самых влиятельных фракций в Верховной Раде открыто пророссийская, как и ведущие информационные каналы.

После 2014 года власть заявляет о святости майданных ценностей и трудоустраивает на высокие должности убийц этих ценностей. Украинцы горды своей нетерпимостью к властному произволу и гражданскому унижению, но проглатывают произвол и унижения, не пикнув.

У нас не Беларусь и демократии столько – хоть экспортируй, но при всех этих выборах власть все равно остается у Рината Ахметова и судебно-прокурорской мафии при поддержке многочисленной мусорни. Новые тут же воспроизводят обычаи старых, только еще безобразнее, а в вопросах управления – еще беспомощнее. С одной стороны, вроде люди взрослые, с другой – злые балованные дети. Инфантильная власть, инфантильные граждане.

Столько разговоров о национальной культуре, но в обществе расцветает космополитичный постсоветский масскульт на российской закваске. Это родина давно мертвого Василя Стуса и замечательно живых Оксаны Марченко и Ольги Поляковой.

И по географии, и по декларируемому курсу страна европейская, а практика управления, хозяйствования, да и бытования – ну чисто Азия, причем скорее Центральная.

Порой все это дико смешно, и совсем не случайность, что президентом избрали комика. Но смеется Украина больше для того, чтобы все время не плакать, адже кача пливе і пливе, а ни то ни се остается центральной системообразующей идеей. Нет, даже не идеей, идея подразумевает осмысленное принятие, а так, данностью.

Эту насмешливую и одновременно трагическую гибридность, вшитую в нашу повседневную жизнь, нельзя преодолеть простым выбором в пользу однозначности. Вообще, большой вопрос, можно ли ее преодолеть в имеющихся обстоятельствах. Но шагом к взрослению, которое только и даст последующее решение, будет хотя бы не делать вид, что ее не существует.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора