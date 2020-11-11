ОПЗЖ возглавила рейтинг партий – опрос КМИС

"Слуга народа" занимает третье место в рейтинге украинских партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" возглавила рейтинг украинских партий. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду, за ОПЗЖ проголосовало бы 22,1% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились с партией.

На втором месте "Европейская солидарность" – ее готовы поддержать 19,3% украинцев.

"Слуга народа", которая сформировала монобольшинство в украинском парламенте, занимает третье место – 18,7%.

Следом идут "Батьківщина" (9,3%), "Сила и честь" (6,6%) и Радикальная партия (5,4%).

Остальные партии набирают меньше 5%. В частности, представленный сейчас в парламенте "Голос" – 4,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,7%, "Свобода" – 3,3%.

Опрос проводился с 17-го по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, кроме оккупированной АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей близких к 25%, 1,7% – для показателей близких к 10%, 1,1% – для показателей близких к 5%.

После обработки результатов, в течение 5–8 ноября, с респондентами связывались повторно, чтобы задать вопрос о голосовании на выборах в Верховную Раду. Повторно участие в опросе приняли 1083 респондента (статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает 3%).

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.