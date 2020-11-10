"Слуга народа" сохраняет лидерство в рейтинге партий – опрос

На парламентских выборах за "Слугу народа" готовы проголосовать 27,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

"Слуга народа" сохраняет лидерство в рейтинге украинских партий. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Верховную Раду, "Слугу народа" поддержали бы 27,9% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

На втором месте – "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 21,2% опрошенных.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16,5%) и "Батьківщина" (8,2%).

Остальные партии набирают меньше 5%. В частности, "Сила и честь" – 4,8%, "Свобода" – 3,9%, представленный сейчас в парламенте "Голос" – 2,6%.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.