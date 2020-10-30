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"Слуга народа" подготовит проект изменений в Избирательный кодекс – Корниенко

Нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что проект изменений в избирательный кодекс партия планирует подготовить к весне 2021 года.

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Корниенко: Избирательный кодекс несовершенный
Корниенко: Избирательный кодекс несовершенный
Фото: Слуга Народу / Facebook

Парламентская фракция "Слуга народа" подготовит проект  изменений в Избирательный кодекс Украины. Об этом в эфире канала "1+1" 29 октября сообщил нардеп от этой политсилы Александр Корниенко.

"Что касается реформы избирательного законодательства, это тоже будет. Кодекс несовершенный… Он принят прошлой Верховной Радой… Мы только снимали вето президента. И мы будем на весну готовить очень серьезное его улучшение, реформу, на основе того опыта, который есть в том числе и в комиссиях в день голосования, чтобы следующие выборы и парламентские, и местные лучше проходили и для комиссий, и для людей", – сказал политик.

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1).

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября ветировал принятый Избирательный кодекс и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом поправок президента.

Последний раз изменения в Избирательный кодекс Верховная Рада вносила 16 июля 2020 года. Принятый проект определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

Теги: Верховная Рада, выборы, Избирательный кодекс, Слуга народа, Александр Корниенко
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