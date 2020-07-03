Профильный комитет Рады рекомендовал изменить избирательный кодекс – нардеп

По словам нардепа Романа Лозинского, комитет Верховной Рады рекомендовал уменьшить порог для самовыдвиженцев, теперь они смогут баллотироваться в населенных пунктах до 10 тыс. жителей, а не до 90 тыс., как было ранее. В гражданской сети "Опора" такое решение раскритиковали, заявив, что оно нарушает международные нормы.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ввести партийную систему на местных выборах для всех населенных пунктов от 10 тыс. жителей. Об этом 2 июля сообщил народный депутат от фракции "Голос" и член комитета Роман Лозинский в Facebook.

"Решение комитета: самовыдвижение в общинах до 10 тыс. (было 90 тыс.). Палкой загнали в партии. Меняем правила за 120 дней до выборов", –написал он.

Согласно действующему избирательному кодексу, на местных выборах могут баллотироваться самовыдвиженцы в населенных пунктах до 90 тыс. избирателей.

В гражданской сети "Опора" такое решение раскритиковали, заявив, что уменьшение порога для самовыдвиженцев до 10 тыс. избирателей нарушает международные нормы, говорится на Facebook-странице организации.

"К сожалению, к экспертам здесь не прислушались и приняли решение, которое нарушает международные стандарты и имеет признаки препятствования реализации пассивного избирательного права", – заявила координатор сети Ольга Айвазовская.

Кроме того, в комментариях к посту Лозинский отметил, что комитет также рекомендовал снизить залог для партий на выборах в 9 раз.

Скриншот: Роман Лозинський / Facebook

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.