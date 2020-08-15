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ПОЛИТИКА

Рада может внести изменения в Избирательный кодекс до местных выборов – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменения в Избирательный кодекс могут вноситься по ходу кампании.

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Разумков допустил, что Избирательный кодекс может быть изменен
Разумков допустил, что Избирательный кодекс может быть изменен
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада может внести изменения в Избирательный кодекс до местных выборов, назначенных на 25 октября. Как сообщает "Укринформ", об этом 13 августа заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в Сумах.

"Я знаю, что есть инициативы от наших коллег, чтобы еще до того, как пройдут выборы, даже во время избирательного процесса это возможно, внести некоторые изменения, чтобы урегулировать проблемные аспекты, которые сейчас по ходу будут появляться. Если честно, хотелось бы, чтобы мы это сделали раньше, но Избирательный кодекс – достаточно громоздкий документ", – сказал он.

Разумков добавил, что в принятый в июле законопроект было внесено большое количество поправок и этот документ "достаточно политизирован".

"Не могу сказать, что он на 100% совершенный, но будем надеяться, что выборы пройдут надлежащим образом", – заключил он.

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля внесла изменения в Избирательный кодекс. За проект закона №3485 проголосовали 308 народных депутатов. 22 июля документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

Гражданская сеть "Опора" считает, что такое изменение избирательной системы непосредственно перед началом выборов противоречит международным стандартам избирательного законодательства. Также эти нововведения существенно ограничивают возможность самовыдвижения граждан, подчеркнули в общественной организации.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Верховная Рада, Украина, местные выборы, Избирательный кодекс, Дмитрий Разумков
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