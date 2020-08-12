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ПОЛИТИКА

В Украине нардепы хотят разрешить гражданам инициировать лишение мажоритарщиков мандата

Законопроект предлагает возможность инициировать вопрос о сложении народным депутатом мандата на собрании избирателей округа, от которого он избран.

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На данный момент возможности инициировать гражданами сложение депутатами полномочий нет
На данный момент возможности инициировать гражданами сложение депутатами полномочий нет
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3972, который предусматривает отзыв народного депутата по инициативе народа. Его авторами являются депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Максим Павлюк.

Законопроект касается народных депутатов, избранных на одномандатных мажоритарных избирательных округах. Авторы отмечают, что таких депутатов выбирают персонифицированно, а значит, должен быть и механизм персонифицированного отзыва.

"Народный депутат должен чувствовать ответственность перед избирателями, прилагать все усилия для выполнения пунктов предвыборной программы", – говорится в пояснительной записке.

Основаниями для отзыва народного депутата, согласно тексту законопроекта, должны являться:

  • нарушение им законов и Конституции;
  • систематическое невыполнение депутатских обязанностей, определенных законом "О статусе народного депутата Украины" и Регламентом Верховной Рады;
  • использование полномочий в личных корыстных целях;
  • систематическое нарушение норм депутатской этики и морали;
  • несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы;
  • сокрытие собственного имущества и доходов, занесение неточных данных в декларацию по имуществу и доходам (отклонение на эквивалент 10 минимальных зарплат и более).

Как отмечается в законопроекте, вопрос об отзыве народного депутата может быть возбужден на собрании избирателей округа, от которого избран депутат, при условии, что в нем принимает участие не менее 300 избирателей из соответствующего избирательного округа. Собрание может проводиться по месту жительства избирателей или на предприятиях, в учреждениях, организациях в пределах избирательного округа.

На данный момент возможности инициировать гражданами сложение депутатами полномочий нет. Согласно ст. 81 Конституции Украины, есть семь причин, по которым депутат может уйти с должности:

  • сложение полномочий по его личному заявлению;
  • вступление в законную силу обвинительного приговора относительно него;
  • признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
  • прекращение его гражданства или выезд на постоянное проживание за пределы Украины;
  • если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;
  • невхождение депутата, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой политической партии или выход народного депутата Украины из состава такой фракции;
  • смерть.
Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, мажоритарная система
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