В Украине нардепы хотят разрешить гражданам инициировать лишение мажоритарщиков мандата

Законопроект предлагает возможность инициировать вопрос о сложении народным депутатом мандата на собрании избирателей округа, от которого он избран.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3972, который предусматривает отзыв народного депутата по инициативе народа. Его авторами являются депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Максим Павлюк.

Законопроект касается народных депутатов, избранных на одномандатных мажоритарных избирательных округах. Авторы отмечают, что таких депутатов выбирают персонифицированно, а значит, должен быть и механизм персонифицированного отзыва.

"Народный депутат должен чувствовать ответственность перед избирателями, прилагать все усилия для выполнения пунктов предвыборной программы", – говорится в пояснительной записке.

Основаниями для отзыва народного депутата, согласно тексту законопроекта, должны являться:

нарушение им законов и Конституции;

систематическое невыполнение депутатских обязанностей, определенных законом "О статусе народного депутата Украины" и Регламентом Верховной Рады;

использование полномочий в личных корыстных целях;

систематическое нарушение норм депутатской этики и морали;

несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы;

сокрытие собственного имущества и доходов, занесение неточных данных в декларацию по имуществу и доходам (отклонение на эквивалент 10 минимальных зарплат и более).

Как отмечается в законопроекте, вопрос об отзыве народного депутата может быть возбужден на собрании избирателей округа, от которого избран депутат, при условии, что в нем принимает участие не менее 300 избирателей из соответствующего избирательного округа. Собрание может проводиться по месту жительства избирателей или на предприятиях, в учреждениях, организациях в пределах избирательного округа.

На данный момент возможности инициировать гражданами сложение депутатами полномочий нет. Согласно ст. 81 Конституции Украины, есть семь причин, по которым депутат может уйти с должности: