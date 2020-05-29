Нардеп Клочко: Изменения в Избирательный кодекс будут приняты до конца июня

Партия "Слуга народа" планирует на местных выборах внедрить практику конкурсного отбора кандидатов, сообщил нардеп от этой политической силы Андрей Клочко.

Украина готова к местным выборам, и сегодня нет оснований говорить об их отмене или переносе. Они должны состояться согласно Конституции 25 октября 2020 года. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко.

"Нет оснований говорить о переносе или отмене выборов. По Конституции они должны состояться 25 октября 2020 года. К тому же, в этом году первые выборы в объединенные территориальные общины (ОТО) состоятся одновременно с очередными местными выборами и уже на новой административно-территориальной основе – общин и районов", – отметил председатель комитета.

Клочко также сообщил, что сегодня продолжается работа над изменениями в Избирательный кодекс.

"Вполне вероятно, что они будут приняты до конца июня. Но это будут незначительные, скажем так –технические правки, так как времени осталось немного. И основные позиции в корне меняться не будут, – сказал политик. – Мы рассчитываем на то, что избиратели, как и в 2019 году, будут голосовать ответственно. Потому что в этот раз речь пойдет о власти, которая будет влиять на жизнь каждого человека не меньше, чем центральная, и именно от органов местного самоуправления в конце концов будет зависеть, насколько качественно и комфортно живется человеку в обществе. Особенно учитывая то, какие значительные финансовые ресурсы получает в свои руки местные власти. Разумеется, за ресурсами должна идти и ответственность, в том числе и политическая".

По его словам, партия "Слуга народа" готова сотрудничать со всеми, кто хорошо себя проявил на местном уровне как хозяйственник и руководитель.

"Собираемся посоветоваться с местными сторонниками партии о том, достоин ли своей должности мэр или глава ОТО. Если достойный – предложим поддержку. Этакий мини-праймериз на местном уровне. Не исключаем привлечения 10–15% действующих депутатов в списки от партии в областные и городские советы", – отметил Клочко.

Он сообщил, что его политическая сила не отказывается от практики конкурсного отбора кандидатов, которая действовала во время парламентской избирательной кампании, и в итоге показала неплохой результат.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

30 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2769 о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины. Законопроект предлагает внести изменения в ст. 225 Избирательного кодекса Украины и снизить залог за участие в местных выборах. Кандидаты в мэры и партии, которые баллотируются в местные советы в городах с количеством избирателей более 90 тыс., должны будут платить залог в размере четырех минимальных заработных плат за каждые 90 тыс. избирателей (а не за каждые 10 тыс., как сейчас). Таким образом, денежный залог планируют уменьшить в девять раз.

Новый Избирательный кодекс вступил в Украине в силу 1 января 2020 года.