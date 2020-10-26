Партия "Слуга народа" опубликовала результаты 74% анкет всеукраинского опроса от Зеленского

По данным "Слуги народа", украинцы ответили положительно на четыре из пяти вопросов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Это данные после подсчета 74% анкет.

Партия "Слуга народа" обнародовала 26 октября в Facebook данные обработки 74% анкет всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским и проведенного 25 октября параллельно с местными выборами.

Наибольшую поддержку украинцев получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: "за" – 89,6%, "против" – 7,12%.

Также подавляющее большинство опрошенных поддержали идею о пожизненном заключении за коррупцию в особо больших размерах (82,97%), использовании Украиной гарантий Будапештского меморандума (74,21%) и легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных (64,88%).

Разделились мнения опрошенных в вопросе о возможном создании на Донбассе свободной экономической зоны. Против этой идеи высказались 46,48%, поддержали ее 46,7% респондентов.

В день местных выборов 25 октября украинцам предлагали ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского.

Проведением всеукраинского опроса занималась компания, проводящая социологические опросы, финансировала исследование партия "Слуга народа". Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог поучаствовать в опросе пять раз.

Результаты опроса обнародуют вечером 26 октября, отметила замглавы парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук.