Проведение аудита было одной из составляющих предвыборной кампании президента и партии "Слуга народа" – Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, перезагрузка стратегического видения развития страны была запросом общества во время последних президентских и парламентских выборов.

Дмитрий Разумков: Надеюсь, это будет не только документ ради документа Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Чтобы понимать, куда должно двигаться государство, необходим аудит его состояния, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время презентации аудита экономики и векторов "Национальной экономической стратегии Украины-2030", сообщает пресс-служба парламента в Facebook.

По словам спикера, одна из базовых вещей для достижения успеха – правильно поставленная задача, поэтому чтобы движение государства на этом пути было эффективным, нужно иметь понимание, какими ресурсами оперировать.

"Для того, чтобы иметь это понимание, – как раз и нужен аудит экономики страны", – сказал Разумков.

Проведение такого аудита было одной из составляющих предвыборной кампании и президента Украины, и парламентской партии "Слуга народа", подчеркнул он. По словам политика, перезагрузка стратегического видения развития страны была запросом общества во время последних президентских и парламентских выборов.

Глава парламента выразил благодарность представителям бизнеса за сотрудничество с органами власти в подготовке этого документа. Несмотря на то, что такой экономический аудит должен был появиться еще в начале независимости государства, Разумков отметил важность его появления сегодня.

"Надеюсь, это будет не только документ ради документа, как очень часто это делалось, а направление, по которому мы будем строить счастливое будущее для Украины", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что Верховная Рада всегда готова участвовать и содействовать эффективному и успешному развитию всех конструктивных начинаний.

Задачу правительству представить аудит и векторы экономического развития поставил президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.

14 августа состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка.

По данным пресс-службы Кабмина, на основании инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, реализация которых, как планируется, стартует в 2021 году.

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины. Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – сказал Шмыгаль.