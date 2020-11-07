Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

Украина получит $100 млн от Всемирного банка на восстановление Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября в Twitter.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке. Благодарю [президента ВБ] Дэвида Малпасса и [регионального директора ВБ по Восточной Европе] Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины", – написал он.

Зеленский заверил, что власти Украины "сделают все, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными".

отримає від @WorldBank * 100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності . Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.