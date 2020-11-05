ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

План Украины для Донбасса предполагает самороспуск "ДНР" и "ЛНР" – Резников

Самороспуск незаконных вооруженных формирований на Донбассе – это одно из условий украинской стороны, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
План Украины для Донбасса, в частности, предполагает создание свободной экономической зоны в ОРДЛО
План Украины для Донбасса, в частности, предполагает создание свободной экономической зоны в ОРДЛО
Фото: depositphotos.com

Подготовленный Украиной "план совместных шагов" для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе предполагает самороспуск так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Конечно же, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", – подчеркнул Резников.

5 ноября глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил о создании плана по урегулированию конфликта на Донбассе, который, в частности, предполагает образование свободной экономической зоны в ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что свободная экономическая зона на Донбассе может стать важным моментом в завершении войны, в Офисе президента считают, что лояльный подход к налогообложению и комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь Донбассу.

Вопрос создания свободной экономической зоны выносили на всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который прошел 25 октября. По результатам обработки 74% анкет против этой идеи высказалось 46,48%, за было 46,7% респондентов. Окончательные итоги опроса пока не обнародованы.

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного в период с 17-го по 19 октября, 33,5% украинцев поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 45,3% не поддерживают.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, Алексей Резников, ДНР, Владимир Зеленский, реинтеграция, ЛНР, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь
"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь
"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды
"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды
  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае
  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае
"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов
"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS