План Украины для Донбасса предполагает самороспуск "ДНР" и "ЛНР" – Резников

Самороспуск незаконных вооруженных формирований на Донбассе – это одно из условий украинской стороны, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

План Украины для Донбасса, в частности, предполагает создание свободной экономической зоны в ОРДЛО Фото: depositphotos.com

Подготовленный Украиной "план совместных шагов" для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе предполагает самороспуск так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Конечно же, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", – подчеркнул Резников.

5 ноября глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил о создании плана по урегулированию конфликта на Донбассе, который, в частности, предполагает образование свободной экономической зоны в ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что свободная экономическая зона на Донбассе может стать важным моментом в завершении войны, в Офисе президента считают, что лояльный подход к налогообложению и комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь Донбассу.

Вопрос создания свободной экономической зоны выносили на всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который прошел 25 октября. По результатам обработки 74% анкет против этой идеи высказалось 46,48%, за было 46,7% респондентов. Окончательные итоги опроса пока не обнародованы.